Logitech представила мышь Mobi Fold, которая складывается почти вдвое и рассчитана на постоянное использование в поездках. Новинка подключается к трем устройствам, заряжается за минуту на 22 часа работы и получила отдельную версию для бизнеса.

Logitech понимает, что большинство людей уже давно не привязаны к одному рабочему месту. Компания понимает, что многие до сих пор работают в дороге с тачпадом, хотя предпочли бы мышь, если бы её было удобнее носить с собой.

Фото: Logitech

По данным самой Logitech, около 72% пользователей используют мышку, но только 26% пользуются ею в общественных местах. В компании считают, что главная причина — габариты и вес обычных моделей, которые неудобно класть в карман или маленькую сумку. Mobi Fold разработали как ответ на эту проблему: мышь складывается почти вдвое и превращается в компактное устройство, которое легче носить с собой.

Фото: Logitech

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Корпус Mobi Fold складывается одним движением. При раскрытии мышь автоматически включается, а при закрытии — выключается, чтобы экономить заряд. Производитель заявляет, что по сравнению с тачпадом ноутбука использование Mobi Fold снижает нагрузку на мышцы рук примерно на 22%. На сенсорной панели расположены две настраиваемые кнопки, которые через приложение Logi Options+ можно назначить на переключение между приложениями, создание снимков экрана и другие действия.

Фото: Logitech

Для прокрутки используется режим Adaptive Touch Scrolling, который должен позволять как аккуратно листать большие таблицы, так и быстро пролистывать длинные документы. Мышь работает по Bluetooth и поддерживает одновременное подключение к трем устройствам с возможностью быстрого переключения между ними. Версия Mobi Fold for Business дополнительно комплектуется приёмником Logi Bolt для более стабильного и защищённого соединения в офисной среде. Поддерживаются Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS и Linux.

Logitech подчеркивает, что мышь рассчитана на частые поездки. Устройство прошло испытания на падения, получило силиконовый чехол, защищающий от пыли, а шарнир, по заявлению компании, выдержит до 15 лет ежедневного использования. Чтобы не мешать окружающим, Mobi Fold оснащена тихими кнопками. Отдельно упоминается встроенная модель ИИ, которая должна уменьшать количество случайных нажатий при складывании мыши.

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В плане дизайна Mobi Fold выпускается в трех вариантах: графитовый, лиловый и почти белый. Logitech позиционирует их как дополнение к современным рабочим наборам, где пользователи хотят сочетать компактность и аккуратный внешний вид. Зарядка осуществляется через USB‑C. Компания заявляет, что одной минуты зарядки хватает примерно на 22 часа работы, а полный заряд обеспечивает до 30 дней использования. Это должно снять вопрос о том, выдержит ли мышь целый день на одном заряде.

Logitech также делает акцент на экологических аспектах. В модели Mobi Fold используют переработанный пластик (до 36% в графитовой версии) и магниты из переработанных редкоземельных металлов. Упаковка выполнена из сертифицированной FSC бумаги. Mobi Fold поступит в продажу по цене 79,99$ (эквивалентно ≈ 5740 ₽), а версия Mobi Fold for Business — за 89,99$ (эквивалентно ≈ 6460 ₽).