Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
JPMorgan назвал слух о победе Intel в тендере Google на 3 млн TPU бурей в стакане воды
Издание The Information сообщило, что Intel выиграла заказ Google на производство трех миллионов тензорных процессоров. Аналитики JPMorgan опровергли эту информацию и заявили, что речь идет только об упаковке чипов, а производит их по-прежнему TSMC.
реклама

В последнее время в Intel активно обсуждают в цепочке поставок. Причина — сотрудничество с Google и перегруженность мощностей TSMC. Многие видят в Intel альтернативу тайваньскому производителю, но аналитики крупнейших банков призывают не торопиться с выводами.

 Изображение: WCCFTech

The Information опубликовало материал, в котором утверждалось: Google заключила с Intel контракт на производство трех миллионов TPU. До этого момента все отраслевые отчеты говорили только о сотрудничестве в области упаковки. Никто не заявлял, что Intel будет именно выпускать чипы.

реклама

Упаковка — это финальная стадия сборки полупроводников. На этом этапе различные компоненты чипа соединяются в единое целое. Intel владеет технологией EMIB-T, которая считается недорогой альтернативой высокопроизводительной CoWoS от TSMC. Эту технологию выбирают в первую очередь для маломощных специализированных ИИ-процессоров.

Аналитики JPMorgan выпустили обзор, в котором назвали шумиху вокруг Intel «бурей в стакане воды». Они признают, что Google действительно может рассматривать Intel как резервный вариант на случай дефицита мощностей TSMC, ноо никаких подтверждений тому, что Intel получила заказ на три миллиона чипов, нет.

По данным JPMorgan, все вычислительные кристаллы для Google по-прежнему производит TSMC. Компания использует 2-нанометровый процесс для вычислительных блоков и 3-нанометровый для кристаллов ввода-вывода. Intel занимается только упаковкой.

В Citi тоже прокомментировали эту историю. Большинство инвесторов считает, что отчет The Information касается исключительно упаковки. Правда, аналитик тайваньского отделения Citi Лаура Чен допускает: возможно, в статье шла речь не только об упаковке EMIB-T, но и об услугах Intel по производству и проектированию.

#intel #google #tsmc #cowos #jpmorgan #упаковка чипов #tpu #the information #тензорный процессор #citi #emib-t #2-нанометровый процесс
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
Человекоподобный робот Unitree G1 покорил вулкан высотой 6200 метров и готовится к Эвересту
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
IE опубликовала список из 7 футуристичных самолётов с большими шансами выхода в эксплуатацию
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки
NVIDIA выпустила внеплановое обновление драйверов GeForce Hotfix Display Driver 610.52
В сети появилось первое изображение настольного процессора Intel Nova Lake-S с сокетом LGA-1954

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter