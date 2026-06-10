Издание The Information сообщило, что Intel выиграла заказ Google на производство трех миллионов тензорных процессоров. Аналитики JPMorgan опровергли эту информацию и заявили, что речь идет только об упаковке чипов, а производит их по-прежнему TSMC.

В последнее время в Intel активно обсуждают в цепочке поставок. Причина — сотрудничество с Google и перегруженность мощностей TSMC. Многие видят в Intel альтернативу тайваньскому производителю, но аналитики крупнейших банков призывают не торопиться с выводами.

Изображение: WCCFTech

The Information опубликовало материал, в котором утверждалось: Google заключила с Intel контракт на производство трех миллионов TPU. До этого момента все отраслевые отчеты говорили только о сотрудничестве в области упаковки. Никто не заявлял, что Intel будет именно выпускать чипы.

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Упаковка — это финальная стадия сборки полупроводников. На этом этапе различные компоненты чипа соединяются в единое целое. Intel владеет технологией EMIB-T, которая считается недорогой альтернативой высокопроизводительной CoWoS от TSMC. Эту технологию выбирают в первую очередь для маломощных специализированных ИИ-процессоров.

Аналитики JPMorgan выпустили обзор, в котором назвали шумиху вокруг Intel «бурей в стакане воды». Они признают, что Google действительно может рассматривать Intel как резервный вариант на случай дефицита мощностей TSMC, ноо никаких подтверждений тому, что Intel получила заказ на три миллиона чипов, нет.

По данным JPMorgan, все вычислительные кристаллы для Google по-прежнему производит TSMC. Компания использует 2-нанометровый процесс для вычислительных блоков и 3-нанометровый для кристаллов ввода-вывода. Intel занимается только упаковкой.

В Citi тоже прокомментировали эту историю. Большинство инвесторов считает, что отчет The Information касается исключительно упаковки. Правда, аналитик тайваньского отделения Citi Лаура Чен допускает: возможно, в статье шла речь не только об упаковке EMIB-T, но и об услугах Intel по производству и проектированию.