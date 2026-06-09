После повышения стоимости Xbox Game Pass Ultimate сервис лишился миллионов подписчиков. Руководство Xbox признает, что бизнесу требуется восстановление и уже меняет подход к развитию подписки.

Изменение ценовой политики Xbox продолжает влиять на результаты подписочного направления компании. Новые комментарии руководства раскрыли последствия решения, которое вызвало заметную реакцию со стороны пользователей. Изображение: TweakTown

Повышение стоимости Xbox Game Pass Ultimate стало одной из самых обсуждаемых мер Microsoft за последнее время. После увеличения ежемесячной платы число пользователей сервиса заметно сократилось.

О потере миллионов подписчиков рассказал директор по стратегии Xbox Мэтью Болл (Matthew Ball) в беседе с изданием The Game Business. Точные актуальные показатели компания не раскрыла. При этом в феврале 2024 года сервис насчитывал 34 миллиона подписчиков, а в июне 2025 года Microsoft сообщала о достижении отметки в 35 миллионов пользователей.

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По словам Болла, генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) «ясно дала понять, что наше дело сегодня находится в плачевном состоянии, и она ясно дала понять, что мы пытаемся вывести его из кризиса». Несмотря на это, подписочный сервис продолжает приносить значительную выручку. За год Game Pass обеспечил почти $5 миллиардов дохода.

Руководство уже внесло изменения в модель подписки. Стоимость тарифа снизили с 30 до 23 долларов США в месяц, однако новые части Call of Duty больше не появляются в сервисе в день релиза.

Microsoft также корректирует игровую стратегию. Компания вновь делает ставку на консольные эксклюзивы, хотя пока речь идет о более ограниченном подходе по сравнению с прежней практикой.