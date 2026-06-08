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Global_Chronicles
WWDC 2026 станет проверкой способности Siri обойти решения Google в области ИИ
Известный аналитик Минг-Чи Куо выступил с прогнозом накануне WWDC 2026. Он считает, что Apple недостаточно просто догнать Google Gemini — новая Siri обязана превзойти конкурента
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За несколько дней до WWDC 2026, обсуждение будущего Apple Intelligence вышло за рамки обычных ожиданий от очередного обновления программного обеспечения. В центре внимания оказалась Siri, для которой Apple готовит крупнейшее изменение за последние годы. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что главным итогом WWDC 2026 станет не реакция фондового рынка, а ответ на другой вопрос: сможет ли Apple предложить более качественные ИИ-приложения, автоматизацию и гибридную работу устройства с облаком, чем решения Google на базе Gemini.

Изображение - ChatGPT

По имеющимся данным, новая Siri войдет в состав iOS 27. Голосовой помощник получит доступ к персональным данным пользователя из разных приложений, а также расширенные возможности взаимодействия со сторонними программами. Apple также намерена вернуть ранее анонсированные функции персонализации и распознавания объектов на экране. Ожидается, что Siri сможет искать информацию в интернете, писать тексты и создавать изображения, помогать с программированием, анализировать данные, загружать файлы и обрабатывать запросы, объединяющие несколько действий одновременно. Пользователи также получат отдельное приложение Siri с историей диалогов и автоматическим удалением переписки.

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Кроме того, помощник сможет работать с разными языковыми моделями, включая ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic. Как сообщил Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple разрабатывает модель Apple Foundation Models 11, которую считают конкурентоспособной по отношению к Gemini 3. При этом часть запросов Siri может направляться напрямую к лицензированной версии Gemini в облаке Google, поскольку размещение столь крупных моделей в инфраструктуре Private Cloud Compute остается сложной задачей.

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Источник: wccftech.com
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