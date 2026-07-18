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Global_Chronicles
PlayStation использует ботов для защиты решения отказаться от физических дисков
PlayStation столкнулась с волной критики после объявления о прекращении выпуска физических дисков. В соцсетях заметили подозрительные аккаунты, которые активно защищают решение компании, — они используют ИИ-изображения и демонстрируют типичное для ботов поведение.
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Решение PlayStation прекратить производство физических дисков вызвало резкую реакцию игроков. На фоне недовольства в соцсетях появились аккаунты, которые необычно активно поддерживают компанию. Их поведение привлекло внимание аналитиков.

© Tech4Gamers

Известный YouTube-блогер и инсайдер Moore's Law is Dead провел анализ подозрительных записей в соцсетях. Он выявил несколько аккаунтов, которые хвалят PlayStation за переход на цифровой формат. При этом их активность противоречит общей тональности обсуждений.

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Эти профили демонстрируют схожие признаки. Они созданы несколько лет назад, но публикации появились только недавно — в пределах последних нескольких месяцев. Аккаунты используют аватары, сгенерированные искусственным интеллектом, и их тематика резко меняется от одного поста к другому. Некоторые из них взаимодействовали с уже удаленными профилями.

Один из таких аккаунтов даже сослался на закрытие магазина PS3 как на аргумент в пользу цифровых платформ. Также обнаружилась связь между ботами и обсуждениями GTA 6, которая также выходит только в цифровом виде.

Несмотря на эти действия, основная волна критики в адрес PlayStation сохраняется. Под каждым постом компании продолжают появляться негативные комментарии. Стратегия с ботами пока не принесла заметного результата.

#playstation #ps5 #соцсети #боты #moore&#x27;s law is dead #цифровая дистрибуция #физические диски
Источник: tech4gamers.com
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