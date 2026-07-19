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Nacvark
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
В перспективе компания хочет вывести в космос 1000 аппаратов
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Китайская компания Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology объявила о запуске первой группы спутников в рамках амбициозного проекта по созданию космической сети дата-центров. В перспективе компания намерена развернуть орбитальную группировку из 1000 аппаратов, способных выполнять обработку данных непосредственно в космосе.

Источник изображения: ChatGPTЗапуск стал первым практическим этапом реализации концепции, согласно которой вычислительные задачи, включая обработку данных дистанционного зондирования Земли и работу систем искусственного интеллекта, будут выполняться на борту спутников без необходимости передавать весь массив информации на наземные центры обработки.

По заявлению разработчиков, этот шаг приближает Китай к коммерческому запуску первой национальной сети космических вычислений, которая должна повысить скорость обработки данных, снизить нагрузку на каналы связи и обеспечить более оперативное получение результатов для государственных и коммерческих заказчиков.

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Архитектура системы предусматривает возможность масштабирования вычислительных мощностей за счёт постепенного увеличения количества спутников на орбите. Эксперты отмечают, что развитие подобных технологий может существенно изменить подход к обработке космических данных, поскольку часть вычислений будет выполняться непосредственно в космосе, сокращая задержки и объём передаваемой на Землю информации.

#китай #космос
Источник: reuters.com
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