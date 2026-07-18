Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Застывший металл или песок: загадочные дюны Марса поразили ученых
Орбитальный зонд Mars Express передал изображения дюн в кратере Кейзер на Марсе.
реклама

Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии марсианской поверхности, сделанные зондом Mars Express. На них запечатлены необычные образования в районе кратера Кейзер. Они выглядят как застывшие металлические волны, но имеют совершенно иную природу.

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin

Кратер Кейзер находится в южном полушарии Марса, его диаметр достигает 207 километров. Эта ударная впадина работает как природная ловушка: ветры не могут выдуть песок за ее пределы, поэтому внутри сформировались огромные дюны. Они тянутся на несколько километров и поднимаются на высоту более 100 метров над окружающей местностью.

Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути                

Вид с высоты птичьего полета на обдуваемые ветром дюны в кратере Кайзер.(Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin)

реклама

Снимки с орбиты показывают поверхность, которая блестит и отражает свет подобно зеркалу. Этот странный визуальный эффект возникает из-за сочетания двух факторов. Темный песок состоит из базальта, богатого вулканическими минералами вроде пироксена и оливина. В отличие от обычной красной марсианской пыли, он поглощает солнечный свет, а не рассеивает его. Поверх дюн оседает сезонный иней. Это не водяной лед, а углекислота, которую называют сухим льдом. Белый иней отражает свет. Контраст между темным песком и яркой коркой создает иллюзию металлического блеска.

Атмосфера Марса в сто раз тоньше земной. Она с трудом удерживает тепло и медленно улетучивается в космос. В таких условиях ветер не может поднимать и переносить песок так же эффективно, как на Земле. Однако дюны внутри кратера Кейзер доказывают обратное. Их размеры говорят о том, что в прошлом марсианские ветры обладали достаточной силой. Возможно, несколько миллиардов лет назад атмосфера планеты была значительно плотнее, и именно тогда сформировались эти гигантские песчаные массивы.

#марс #esa #mars express #дюны #базальтовый песок #кратер кейзер #сухой лед
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперземля 55 Cancri e с атмосферой богатой водородом и угарным газом плавит свои же горные породы
Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
NVIDIA расширяет партнёрство с Toyota в области ИИ для «умных городов» и предприятий
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
VideoCardz: первая партия RTX 50 Super уже отгружена, но запуск новинок задерживается
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
Xiaomi готовит выпуск смартфона Poco X8 с аккумулятором на 9000 мАч
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Дебютировавший в 1999 году первый в мире GPU GeForce 256 протестирован в Half-Life 2 и других играх
Bloomberg: Некоторые российские бизнесмены вывели за рубеж десятки миллиардов долларов
ЦКАД полностью обеспечили покрытием связи стандарта LTE

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter