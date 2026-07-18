Орбитальный зонд Mars Express передал изображения дюн в кратере Кейзер на Марсе.

Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии марсианской поверхности, сделанные зондом Mars Express. На них запечатлены необычные образования в районе кратера Кейзер. Они выглядят как застывшие металлические волны, но имеют совершенно иную природу.

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin

Кратер Кейзер находится в южном полушарии Марса, его диаметр достигает 207 километров. Эта ударная впадина работает как природная ловушка: ветры не могут выдуть песок за ее пределы, поэтому внутри сформировались огромные дюны. Они тянутся на несколько километров и поднимаются на высоту более 100 метров над окружающей местностью.

Вид с высоты птичьего полета на обдуваемые ветром дюны в кратере Кайзер.(Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin)

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Снимки с орбиты показывают поверхность, которая блестит и отражает свет подобно зеркалу. Этот странный визуальный эффект возникает из-за сочетания двух факторов. Темный песок состоит из базальта, богатого вулканическими минералами вроде пироксена и оливина. В отличие от обычной красной марсианской пыли, он поглощает солнечный свет, а не рассеивает его. Поверх дюн оседает сезонный иней. Это не водяной лед, а углекислота, которую называют сухим льдом. Белый иней отражает свет. Контраст между темным песком и яркой коркой создает иллюзию металлического блеска.

Атмосфера Марса в сто раз тоньше земной. Она с трудом удерживает тепло и медленно улетучивается в космос. В таких условиях ветер не может поднимать и переносить песок так же эффективно, как на Земле. Однако дюны внутри кратера Кейзер доказывают обратное. Их размеры говорят о том, что в прошлом марсианские ветры обладали достаточной силой. Возможно, несколько миллиардов лет назад атмосфера планеты была значительно плотнее, и именно тогда сформировались эти гигантские песчаные массивы.