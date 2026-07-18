Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В Китае прошёл первый турнир по смешанным единоборствам между человекоподобными роботами
Возможности этих машин очень впечатлили зрителей.
реклама

В настоящее время профсоюзы по всему миру высказывают опасения, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) впоследствии может привести к сокращение персонала многих компаний. Справедливости ради, такие опасения имеют под собой определённую почву, поскольку собственники бизнеса традиционно предпочитают получать максимальную прибыль при максимальной же экономии.

Источник фото: SCMP

реклама

Однако, оказывается, искусственный интеллект может заменить некоторых рабочих и занять офисные должности, но и даже заменить некоторых спортсменов.

Недавно в китайском Шэньчжэне прошёл первый в своём роде турнир по смешанным единоборствам среди человекоподобных роботов – Ultimate Robot Knock-out Legend. Согласно сообщениям СМИ, на турнире развернулась настоящая битва в стиле смешанных боевых искусств, которая могла бы стать эпизодом какого-нибудь кинобоевика. Пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из участников турнира остался без головы. В буквальном смысле. Разумеется, речь идёт о роботе.

Турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), получивший название «роботизированная версия UFC», стал первым событием такого рода, в котором два идентичных робота T800 (аналогичную модель имел и персонаж Арнольда Шварцнеггера в фильме «Терминатор») производства компании Engine AI обменивались ударами в специально спроектированной шестиугольной клетке в Культурно-спортивном центре Наньшань.

Среди зрителей мероприятия был даже присутствовал мастер боевых искусств и актер Донни Йен. Он назвал «невероятную мощь и точность движений» роботов потрясающими.

«Раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах. Сегодня, увидев настоящих роботов, сражающихся и соревнующихся вблизи, став свидетелем этого исторического прорыва, я испытал совершенно другие чувства», – сказал Йен.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #робототехника #спорт #кнр #человекоподобные роботы #ultimate robot knock-out legend
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперземля 55 Cancri e с атмосферой богатой водородом и угарным газом плавит свои же горные породы
Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Создатель God of War раскритиковал современные AAA-игры за перекос в сторону сюжета
NVIDIA расширяет партнёрство с Toyota в области ИИ для «умных городов» и предприятий
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
Xiaomi готовит выпуск смартфона Poco X8 с аккумулятором на 9000 мАч
Bloomberg: Некоторые российские бизнесмены вывели за рубеж десятки миллиардов долларов
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
В Китае блогера приговорили к тюремному сроку за дискредитацию электромобиля Xiaomi SU7
Завод «МАЗ-Купава» передал аэропорту «Минск» автомобиль бизнес-класса МАЗ 281
MSI выпустила четыре видеокарты GeForce RTX 5060 с графическим процессором GB205
Процессоры Nova Lake-S получат коммерческое название Core Ultra 400

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter