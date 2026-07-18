В настоящее время профсоюзы по всему миру высказывают опасения, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) впоследствии может привести к сокращение персонала многих компаний. Справедливости ради, такие опасения имеют под собой определённую почву, поскольку собственники бизнеса традиционно предпочитают получать максимальную прибыль при максимальной же экономии.
Однако, оказывается, искусственный интеллект может заменить некоторых рабочих и занять офисные должности, но и даже заменить некоторых спортсменов.
Недавно в китайском Шэньчжэне прошёл первый в своём роде турнир по смешанным единоборствам среди человекоподобных роботов – Ultimate Robot Knock-out Legend. Согласно сообщениям СМИ, на турнире развернулась настоящая битва в стиле смешанных боевых искусств, которая могла бы стать эпизодом какого-нибудь кинобоевика. Пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из участников турнира остался без головы. В буквальном смысле. Разумеется, речь идёт о роботе.
Турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), получивший название «роботизированная версия UFC», стал первым событием такого рода, в котором два идентичных робота T800 (аналогичную модель имел и персонаж Арнольда Шварцнеггера в фильме «Терминатор») производства компании Engine AI обменивались ударами в специально спроектированной шестиугольной клетке в Культурно-спортивном центре Наньшань.
Среди зрителей мероприятия был даже присутствовал мастер боевых искусств и актер Донни Йен. Он назвал «невероятную мощь и точность движений» роботов потрясающими.
«Раньше я видел бои роботов только в научно-фантастических фильмах. Сегодня, увидев настоящих роботов, сражающихся и соревнующихся вблизи, став свидетелем этого исторического прорыва, я испытал совершенно другие чувства», – сказал Йен.