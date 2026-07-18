Возможности этих машин очень впечатлили зрителей.

В настоящее время профсоюзы по всему миру высказывают опасения, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) впоследствии может привести к сокращение персонала многих компаний. Справедливости ради, такие опасения имеют под собой определённую почву, поскольку собственники бизнеса традиционно предпочитают получать максимальную прибыль при максимальной же экономии.

Источник фото: SCMP

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Однако, оказывается, искусственный интеллект может заменить некоторых рабочих и занять офисные должности, но и даже заменить некоторых спортсменов.

Недавно в китайском Шэньчжэне прошёл первый в своём роде турнир по смешанным единоборствам среди человекоподобных роботов – Ultimate Robot Knock-out Legend. Согласно сообщениям СМИ, на турнире развернулась настоящая битва в стиле смешанных боевых искусств, которая могла бы стать эпизодом какого-нибудь кинобоевика. Пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из участников турнира остался без головы. В буквальном смысле. Разумеется, речь идёт о роботе.

Турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), получивший название «роботизированная версия UFC», стал первым событием такого рода, в котором два идентичных робота T800 (аналогичную модель имел и персонаж Арнольда Шварцнеггера в фильме «Терминатор») производства компании Engine AI обменивались ударами в специально спроектированной шестиугольной клетке в Культурно-спортивном центре Наньшань.

Среди зрителей мероприятия был даже присутствовал мастер боевых искусств и актер Донни Йен. Он назвал «невероятную мощь и точность движений» роботов потрясающими.