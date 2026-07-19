Корейский игровой сайт 2P_Game_Arcade объявил конкурс по разработке игр, которые помещаются на стандартную дискету емкостью 1,44 МБ.

Современные игры нередко занимают десятки и даже сотни гигабайт. Новый конкурс в Южной Корее предлагает разработчикам решить противоположную задачу и уложить весь проект в объем обычной дискеты.

Источник изображения: 2P_Game_Arcade

2P Game Arcade совместно с Minimap, IndieGame.com, Chungkang College of Cultural Industries и Myongji College открыла прием заявок на конкурс 1.44MB GAME_DEV CONTEST. Участникам необходимо создать полностью самостоятельную игру, общий объем которой после распаковки не превышает 1 474 560 байт — именно столько вмещает классическая 3,5-дюймовая дискета. Призовой фонд конкурса — 1,14 миллиона южнокорейских вон, что примерно равно 750 долларам США. Деньги разделят между тремя победителями. Прием работ завершится 4 сентября.

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Ограничение распространяется на весь проект. В установленный лимит должны поместиться исполняемый файл, игровые ресурсы, движок, библиотеки и любые другие компоненты, необходимые для запуска. Использовать можно любой игровой движок, однако все требуемые файлы обязаны входить в установленный объем. При этом браузерные проекты к участию не допускаются, поскольку организаторы принимают только автономные игры.

Организаторы объясняют, что цель конкурса заключается не в демонстрации современной графики, а в поиске интересных игровых идей и эффективном использовании ограниченного объема памяти.