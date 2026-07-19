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crazycat21
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
У китайского автопроизводителя довольно серьёзные амбиции на рынке Европы.
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Компания Xpeng, китайский производитель электромобилей, предельно ясно продемонстрировала свои амбиции на рынке Европы, представив компактный электрический кроссовер Mona L03 в Мюнхене. Последний является  сердцем немецкой автомобильной промышленности.

Фото: Reuters

Презентация новой модели, которая стала, пожалуй, самым масштабным подобным мероприятием, когда-либо организованным китайским автопроизводителем в Европе, была призвана не просто представить электромобиль, но и убедить европейцев в том, что компания Xpeng пришла всерьез и надолго.

«Мы здесь не только для того, чтобы поставлять нашу продукцию в Европу, но и чтобы создавать ее специально для европейского рынка», – заявил Хэ Сяопен, председатель совета директоров и генеральный директор Xpeng.

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Он также отметил, что компания выбрала Германию, поскольку та является «родиной автомобильной промышленности». Компания Xpeng вышла на автомобильный рынок Германии менее двух лет назад, однако уже планирует продать в стране 8000 авто до конца этого года. В планах на 2027 год – увеличение этого показателя до 20 000 экземпляров. 

Ценовая политика в отношении модели L03 только подчёркивает амбиции китайского автопроизводителя. Стартовая цена в Германии составляет 35 600 евро (40 700 долларов США), что более чем на 3000 евро ниже стоимости Tesla Model Y, которая остаётся самым продаваемым электромобилем в Европе. Кроме того, модель бренда из Поднебесной более чем на 10 000 евро дешевле Audi Q4 e-tron.

Однако во время мероприятия гости обсуждали не только новую модель, но и саму компанию. Значительное место в разговорах занимал концерн Volkswagen Group, владеющий примерно 5% акций Xpeng.

И пока немецкий автогигант, по имеющимся данным, рассматривает возможность сокращения до 100 000 рабочих мест во всех своих подразделениях (включая Porsche и Audi), его китайский партнёр агрессивно расширяет присутствие на рынке Европы.

#новости #китай #автомобили #электромобили #германия #европа #автопром #xpeng #mona l03
Источник: scmp.com
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