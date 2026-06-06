На выставке Computex 2026 компания ADATA представила новые продукты для хранения данных и оперативной памяти. Экспозиция включала решения для игровых систем, ИИ-задач и корпоративной инфраструктуры.

На Computex 2026 производители компьютерных компонентов уделили заметное внимание системам для работы с искусственным интеллектом. ADATA сосредоточила свою экспозицию на памяти и накопителях для разных категорий пользователей.

Изображение: TechPowerUp

Компания представила разработки в рамках концепции Activate the AI Core. В центре внимания оказались решения для центров обработки данных, корпоративных систем, периферийных устройств и персональных компьютеров.

Изображение: TechPowerUp

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Отдельное место на стенде заняла новая корпоративная линейка TRUSTA. ADATA показала SSD-накопители этой серии в форм-факторах M.2, U.2, E1.S и E3.S, а также серверную память DDR5 ECC RDIMM.

Изображение: TechPowerUp

Изображение: TechPowerUp

Компания также продемонстрировала решение AI Scaler Extended Memory Solution и открытый набор инструментов AI Scaler Toolkit. Платформа позволяет использовать системную память и высокоскоростные SSD в дополнение к памяти графических процессоров при работе с моделями искусственного интеллекта. По данным ADATA, такой подход помогает сократить затраты на инфраструктуру для вывода и тонкой настройки ИИ-моделей.

Изображение: TechPowerUp

Вместе с программной платформой дебютировал корпоративный SSD-накопитель TRUSTA TD7P51 ECO с интерфейсом PCIe Gen 5. Устройство поддерживает несколько форм-факторов и предлагает объём хранения до 15,36 ТБ. Накопитель получил технологию Flexible Data Placement, которая предназначена для повышения стабильности и надёжности в корпоративных центрах обработки данных.

Изображение: TechPowerUp

В сегменте потребительских решений ADATA показала новые модули памяти DDR5. Серия XPG NOVAKEY RGB DDR5 обеспечивает скорость передачи данных до 8000 МТ/с. Экспозиция также включала другие продукты для хранения данных, рассчитанные на игровые системы и компьютеры для локальной работы с инструментами искусственного интеллекта.