Цена криптовалюты Zcash за сутки упала более чем на 40% после раскрытия уязвимости, которая теоретически позволяла выпускать неограниченное число токенов в одном из приватных пулов. Монета потеряла весь недавний рост, а ее рыночная капитализация сократилась на миллиарды долларов.

Zcash долго использовали как один из основных примеров криптовалюты, ориентированной на приватность. На фоне роста интереса к анонимным транзакциям токен резко подорожал, но сообщение об уязвимости в приватном пуле Orchard быстро изменило ситуацию. По данным Decrypt, специалисты выявили ошибку, которая теоретически позволяла создавать неограниченное количество незаметных для сети монет. Новость об этом совпала с периодом, когда интерес к приватности в блокчейне усилился, а ZEC с марта вырос примерно втрое и обогнал по динамике биткоин и другие крупные активы.

Изображение: Decrypt

После раскрытия проблемы, курс ZEC за день просел более чем на 40%, а за последние сутки монета подешевела примерно на 35% и опустилась к отметке около $339. В момент распродажи цена ненадолго уходила ниже $300, что стало минимумом с начала апреля и фактически стерло рост, который токен набрал с уровней ниже $200 до пиков в районе $675–$700.

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Разработчики уже закрыли уязвимость, но архитектура сети не позволяет быстро и однозначно проверить, воспользовался ли кто‑то этой ошибкой и существовали ли поддельные монеты в обращении. Аналитик Nansen Николаи Сондергаард отмечает, что резкое падение отражает именно эту неопределенность: рынок закладывает заметную вероятность того, что проблему нельзя полностью отследить без дополнительного обновления протокола.

За последний год ZEC все равно остается одним из лидеров роста, даже с учетом текущего обвала. Однако старший аналитик Nansen Джейк Кеннис сомневается, что монета быстро отыграет недавний рывок, указывая на сочетание сильного падения и очень высокого объема торгов за сутки. По его словам, для разворота тренда потребуется либо новый интерес к приватным активам, либо крупные изменения на уровне протокола.

Аналитик Bitwise Research Иш Асад считает, что рынок мог переоценить риск на фоне эмоциональной реакции на новость. Он напоминает, что по сути Zcash остается вариантом биткоина с добавленными механизмами шифрования и приватных транзакций и будет находить свой спрос, когда участники успокоятся и оценят ситуацию трезво.