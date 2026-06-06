Согласно данным инсайдера Jaykihn, Intel готовит обновление для своих бюджетных мобильных процессоров Wildcat Lake. Новая версия, ожидаемая в 2027 году, получит восемь ядер вместо нынешних шести.

Компания Intel выпустила линейку Core 300 (Wildcat Lake) всего пару месяцев назад. Эти чипы предназначены для недорогих ноутбуков. Инсайдер Jaykihn опубликовал свежие данные о конфигурации Wildcat Lake Refresh. Чип получит четыре производительных ядра (P-cores) и четыре энергоэффективных ядра с низким энергопотреблением (LP-E cores). Текущая версия имеет только два P-ядра и четыре LP-E. Общее количество ядер вырастет с шести до восьми.

Источник изображения: Intel

Производительные ядра будут архитектуры Cougar Cove. LP-E ядра — на базе Darkmont. Оба типа Intel позаимствует из более старшего чипа Panther Lake. Wildcat Lake, по сути, представляет собой удешевленную и уменьшенную версию Panther Lake. В отличие от старшего собрата, он использует монолитную конструкцию (единый чип), а не отдельные чиплеты. Оба процессора производятся по техпроцессу Intel 18A.

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Wildcat Lake Refresh войдет в серию Core 400. Однако обновление коснется не всех моделей. Более дорогие Core 5 и Core 7 получат новую архитектуру. Самые дешевые Core 3 останутся без изменений и сохранят маркировку Core 300. В чипе также останутся два графических ядра Xe3. Ранее тот же инсайдер сообщал, что Intel отменила шестиядерный мобильный чип Nova Lake, чтобы его место занял именно Wildcat Lake Refresh.