Компания Intel выпустила линейку Core 300 (Wildcat Lake) всего пару месяцев назад. Эти чипы предназначены для недорогих ноутбуков. Инсайдер Jaykihn опубликовал свежие данные о конфигурации Wildcat Lake Refresh. Чип получит четыре производительных ядра (P-cores) и четыре энергоэффективных ядра с низким энергопотреблением (LP-E cores). Текущая версия имеет только два P-ядра и четыре LP-E. Общее количество ядер вырастет с шести до восьми.
Источник изображения: Intel
Производительные ядра будут архитектуры Cougar Cove. LP-E ядра — на базе Darkmont. Оба типа Intel позаимствует из более старшего чипа Panther Lake. Wildcat Lake, по сути, представляет собой удешевленную и уменьшенную версию Panther Lake. В отличие от старшего собрата, он использует монолитную конструкцию (единый чип), а не отдельные чиплеты. Оба процессора производятся по техпроцессу Intel 18A.
Wildcat Lake Refresh войдет в серию Core 400. Однако обновление коснется не всех моделей. Более дорогие Core 5 и Core 7 получат новую архитектуру. Самые дешевые Core 3 останутся без изменений и сохранят маркировку Core 300. В чипе также останутся два графических ядра Xe3. Ранее тот же инсайдер сообщал, что Intel отменила шестиядерный мобильный чип Nova Lake, чтобы его место занял именно Wildcat Lake Refresh.