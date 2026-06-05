Аналитики Bernstein считают, что майнеры биткоинов занимают выгодные позиции на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Быстрый рост вычислительных мощностей для искусственного интеллекта усилил спрос не только на чипы, но и на доступ к электроэнергии. На этом фоне инвесторы все чаще обращают внимание на компании, которые раньше ассоциировались исключительно с добычей криптовалют. Изображение - ChatGPT

В новом отчете Bernstein назвала майнеров биткоинов одними из главных выгодоприобретателей бума искусственного интеллекта. Аналитики считают, что такие компании располагают редким активом — готовыми площадками с подключенной электроэнергией, необходимой для размещения ИИ-инфраструктуры.

Исследование сопровождалось началом аналитического покрытия TeraWulf и Cipher Digital. Обе компании получили рекомендацию «Превосходит рыночные показатели».

реклама

По данным Bernstein, за последние два года майнинговые компании заключили 17 сделок общей стоимостью свыше 110 млрд долларов. В рамках этих соглашений они предоставили около 6 гигаватт мощности крупным технологическим клиентам, включая Google, Amazon, Microsoft, Nvidia и CoreWeave. Этот объем составляет примерно десятую часть всех ИИ-центров обработки данных, которые сейчас строят в США.

Читайте: Американские майнеры биткоина продали 3,7 гигаватт мощностей под ИИ-центры на $90 млрд





Аналитики также указали на общий энергетический портфель отрасли в размере около 30 гигаватт. Именно наличие готовых объектов с подведенным электроснабжением, по их мнению, делает майнеров привлекательными партнерами для разработчиков ИИ.

Bernstein прогнозирует заметный рост доходов от ИИ-направления. По оценкам компании, совокупная выручка участников этого сегмента увеличится с $1,2 млрд в текущем году до 10,7 млрд долларов США к 2030 году. Для TeraWulf аналитики ожидают $1,7 млрд дохода от ИИ, а для Cipher Digital — около $1,2 млрд.

Несмотря на недавнее небольшое снижение котировок, с начала 2026 года акции TeraWulf выросли почти на 122%, а Cipher Digital прибавила около 69%.