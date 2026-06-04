Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Silicon Motion увеличила продажи контроллеров SSD и ожидает повышения дефицита NAND в 2027 году
Компания Silicon Motion отчиталась о росте продаж контроллеров для SSD. При этом производитель ожидает, что дефицит чипов NAND для потребительских устройств усилится в следующем году.
реклама

Цены на SSD достигли рекордных значений в первом квартале 2026 года. Причина — высокий спрос и нехватка памяти NAND для обычных пользователей. 

Источник изображения: Tom's Hardware

Производитель контроллеров Silicon Motion нашел способ увеличить выручку. Компания делает ставку на дорогие компоненты для высокопроизводительных накопителей. Продажи контроллеров PCIe 4.0 и PCIe 5.0 идут хорошо. То же касается решений для UFS 3.1 и eMMC 4.1.

реклама

Старший вице-президент подразделения клиентских устройств Нельсон Дуанн (Nelson Duann) объяснил механизм. Дешевые контроллеры продаются хуже — потребительский спрос падает, но высокая цена на дорогие модели компенсирует падение и поэтому выручка компании продолжает расти. В первом квартале Silicon Motion заработала $342,1 миллиона. Это на 23% больше, чем в предыдущем квартале, и на 105% больше, чем год назад. Продажи самих контроллеров выросли на 40–45% в годовом исчислении.

Главный вопрос — когда закончится дефицит памяти NAND для потребительских SSD, то есть для накопителей в персональных компьютерах и ноутбуках. По словам Дуанна, во втором полугодии 2026 года ситуация не изменится: объемы поставок останутся очень маленькими, а спрос будет превышать предложение. А 2027 год, по его словам, станет худшим с точки зрения доступности NAND. Производители памяти настроены пессимистично. Они вынуждены сосредоточить поставки на дата-центрах, потому что спрос со стороны провайдеров облачных услуг и операторов центров обработки данных продолжает расти.

Это не значит, что производители полностью откажутся от потребительского рынка. Небольшие объемы для клиентских устройств и автомобильной электроники сохранятся, но их будет недостаточно, чтобы изменить общую картину. Сами производители SSD могут уменьшать емкость накопителей, чтобы удовлетворить спрос по количеству устройств. Контроллеров же это не коснется — их будут покупать в любом случае.

#ssd #дефицит #nand #silicon motion #дата-центры #контроллеры #потребительский рынок
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
NASA выбрало Boeing 737-700 для испытаний оборудования миссии Artemis в условиях лунной гравитации
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
Энтузиаст сравнил RTX 3080 10 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ в паре с Ryzen 7 7800X3D в ряде игр
Инженер создал систему с высокоточным лазером для борьбы с комарами
Инсайд: матплаты Intel LGA 1954 с чипами памяти 64 МБ будут поддерживать ЦП старше Razor Lake
Мессенджер MAX удалили из App Store
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
Nvidia хочет «заново изобрести самый важный инструмент человечества» с помощью RTX Spark

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter