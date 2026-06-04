Компания Silicon Motion отчиталась о росте продаж контроллеров для SSD. При этом производитель ожидает, что дефицит чипов NAND для потребительских устройств усилится в следующем году.

Цены на SSD достигли рекордных значений в первом квартале 2026 года. Причина — высокий спрос и нехватка памяти NAND для обычных пользователей.

Источник изображения: Tom's Hardware

Производитель контроллеров Silicon Motion нашел способ увеличить выручку. Компания делает ставку на дорогие компоненты для высокопроизводительных накопителей. Продажи контроллеров PCIe 4.0 и PCIe 5.0 идут хорошо. То же касается решений для UFS 3.1 и eMMC 4.1.

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Старший вице-президент подразделения клиентских устройств Нельсон Дуанн (Nelson Duann) объяснил механизм. Дешевые контроллеры продаются хуже — потребительский спрос падает, но высокая цена на дорогие модели компенсирует падение и поэтому выручка компании продолжает расти. В первом квартале Silicon Motion заработала $342,1 миллиона. Это на 23% больше, чем в предыдущем квартале, и на 105% больше, чем год назад. Продажи самих контроллеров выросли на 40–45% в годовом исчислении.

Главный вопрос — когда закончится дефицит памяти NAND для потребительских SSD, то есть для накопителей в персональных компьютерах и ноутбуках. По словам Дуанна, во втором полугодии 2026 года ситуация не изменится: объемы поставок останутся очень маленькими, а спрос будет превышать предложение. А 2027 год, по его словам, станет худшим с точки зрения доступности NAND. Производители памяти настроены пессимистично. Они вынуждены сосредоточить поставки на дата-центрах, потому что спрос со стороны провайдеров облачных услуг и операторов центров обработки данных продолжает расти.

Это не значит, что производители полностью откажутся от потребительского рынка. Небольшие объемы для клиентских устройств и автомобильной электроники сохранятся, но их будет недостаточно, чтобы изменить общую картину. Сами производители SSD могут уменьшать емкость накопителей, чтобы удовлетворить спрос по количеству устройств. Контроллеров же это не коснется — их будут покупать в любом случае.