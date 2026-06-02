Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе создали систему, генерирующую полностью случайные числа. Эксперимент опирался на квантовую запутанность и позволил подтвердить невозможность предсказания результата.

Создание настоящей случайности всегда было проблемой для физиков и инженеров. Компьютеры и стандартные алгоритмы не способны гарантировать непредсказуемость, потому что их работа детерминирована и подчинена физическим законам.

Исследователи ETH Zurich использовали квантовую запутанность для генерации чисел, которые нельзя предсказать ни при каких условиях. Они создали пару запутанных кубитов и разместили их на расстоянии 30 метров, охладив почти до абсолютного нуля. Измерения показали корреляции, которые невозможно объяснить классической физикой.

Для эксперимента потребовались технические усовершенствования, обеспечившие стабильность и скорость проведения. За девять часов команда ученых провела более миллиарда испытаний по тесту Белла. В отличие от предыдущих генераторов случайных чисел, которые зависели от оборудования и исходной случайности, новая система усиливает случайность, начиная с несовершенной последовательности и превращая ее в полностью непредсказуемую.

Это важно для безопасности: шифры, пароли и коды аутентификации становятся уязвимыми, если генератор случайных чисел предсказуем. Новая технология не зависит от надежности оборудования, а случайность определяется исключительно квантовыми свойствами.

По словам Ренато Реннера, физика ETH Zurich, созданные числа сохраняют абсолютную непредсказуемость, независимо от методов анализа. Система может стать стандартом, аналогичным атомным часам, но для измерения случайности.