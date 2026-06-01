Global_Chronicles
Asus показала четыре монитора ROG с OLED-панелями, включая модель для киберспорта с 540 Гц
Asus анонсировала сразу четыре новых игровых монитора семейства ROG. Среди них оказалась модель ROG Strix OLED XG259QWPG Ace с частотой обновления 540 Гц и разрешением 1920×1080 пикселей.
Перед выставкой Computex 2026 компания Asus расширила линейку игровых мониторов ROG. Три из четырех новинок получили OLED-панели и ориентированы на разные сценарии использования — от киберспорта до игр в разрешении 4K. 

Источник изображения: Asus

Главной новинкой стал ROG Strix OLED XG259QWPG Ace. Asus называет его первым в мире OLED-монитором для киберспорта. Устройство оснащено 24,5-дюймовой тандемной OLED-панелью с разрешением 1080p, частотой обновления до 540 Гц и временем отклика 0,02 мс.

Монитор поддерживает 10-битное представление цвета, охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 600 True Black. Для быстрого доступа к настройкам Asus добавила функцию QuickOSD.

Одновременно компания представила ROG Swift OLED PG32UCWM. Эта модель получила 32-дюймовую панель LG RGB Stripe OLED, работает в режиме 4K при 240 Гц и поддерживает переключение на 1080p с частотой до 480 Гц. Монитор оснащен интерфейсами DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 и USB-C с подачей питания до 90 Вт.

Еще две новинки — ROG Strix OLED XG32UQWMS и ROG Strix 5K XG27JCEG. Первая предлагает режимы 4K 240 Гц и 1080p 480 Гц, а вторая сочетает 5K-разрешение с возможностью работы на частоте до 320 Гц при снижении разрешения до 2560×1440.

#asus #oled #киберспорт #игровые мониторы #computex 2026 #oled-монитор #540 гц #rog strix oled #rog strix oled xg259qwpg ace #rog swift oled pg32ucwm
Источник: tomshardware.com
