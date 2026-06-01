Global_Chronicles
Австралийские учёные научили выращенные клетки мозга играть в видеоигру Doom
Ученые из Австралии создали биологический компьютер, в котором выращенные нейроны научились играть в Doom.
Исследователи применили живые клетки мозга для управления компьютерной игрой. Проект позволяет наблюдать адаптацию нейронов к сложным задачам и изучать их обучаемость в лабораторных условиях. 

Изображение: Phys.org    

Каждый «биологический компьютер» содержит около 200 000 клеток, выращенных из стволовых клеток донорской крови. Сначала нейроны обучали простой игре «Понг», а затем переключили на Doom, где требуется исследовать трехмерное пространство и поражать врагов.

Исследователи преобразовали события в игре в электрические сигналы, которые воспринимают клетки на чипе CL1. Различные паттерны активности нейронов соответствуют действиям, таким как движение или выстрел. Ученые отслеживают реакции нейронов на экране и корректируют стимулы для обучения.

На первых этапах нейроны часто промахивались или сталкивались с препятствиями. Со временем они начали поражать врагов более регулярно, хотя точность все еще оставалась неполной.

Главный научный и операционный директор Cortical Labs Бретт Каган (Brett Kagan) заявил, что микросхему CL1 можно использовать не только для игр. Ее применяют для задач машинного обучения, робототехники, скрининга лекарств, моделирования заболеваний и персонализированной медицины. По сути, это позволяет изучать потенциал живых нейронных сетей в разнообразных приложениях.

#искусственный интеллект #ии #doom #машинное обучение #нейробиология #нейроны #клетки мозга #cl1 #биологический компьютер
Источник: phys.org
