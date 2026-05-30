Global_Chronicles
Телескоп JWST нашёл черную дыру массой 50 миллионов солнц, возникшую раньше своей галактики
Астрофизики с помощью телескопа JWST обнаружили черную дыру, которая существовала до появления своей родительской галактики.
Стандартная теория описывает рост черных дыр так: массивная звезда коллапсирует, затем черная дыра поглощает вещество и сливается с другими, а галактики растут вместе с ними. Новое открытие ставит этот сценарий под сомнение. 

Изображение QSO1 увеличено и утроено за счет гравитационного линзирования от скопления галактик Abell 2744. (NASA, ESA, CSA)

Объект под названием Abell2744-QSO1 относится к типу «маленьких красных точек». Его диаметр — всего 1300 световых лет. При этом масса черной дыры внутри него достигает 50 миллионов солнечных масс.

 Слева Малая Красная Точка Abell2744-QSO1, гравитационно линзированная галактикой Abell 2744, огромным мегаскоплением галактик, также известным как скопление Пандоры. (NASA, ESA, CSA)

Гравитационное линзирование со стороны скопления Пандоры не только увеличило изображение, но и создало три его копии. Это позволило исследователям провести детальные наблюдения с помощью спектрографа NIRSpec.

Команда под руководством Игнаса Юоджбалиса и Роберто Майолино из Института Кавли в Кембридже измерила гравитационное воздействие черной дыры на окружающий газ. Выяснилось, что черная дыра составляет огромную долю массы всей галактики — ситуация, невозможная для современных галактик.

Майолино назвал открытие сменой парадигмы. Большинство моделей не может объяснить, как химически неразвитая система на столь раннем этапе содержит настолько массивный объект. До сих пор все оценки масс черных дыр в ранней Вселенной были косвенными. Это первое прямое измерение для первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Иначе говоря, черные дыры растут не упорядоченно и не иерархически, как считалось ранее. Они могут опережать развитие собственных галактик.

#космос #черная дыра #астрофизика #галактики #jwst #сверхмассивная черная дыра #abell2744-qso1 #абелл 2744
Источник: esawebb.org
