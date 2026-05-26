В большинстве случаев жители России приносят в ремонт устройства от Apple и Samsung

Владельцы телефонов все чаще выбирают починку неисправного устройства, а не замену на новое. Особенно заметно это в сегменте сложного и дорогого ремонта.

Изображение - ChatGPT

Аналитики «Авито Услуг» подсчитали: за первые пять месяцев текущего года спрос на замену материнских плат в смартфонах вырос на 82 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Второе место по темпам роста заняла замена камер — плюс 79 процентов.

Одновременно люди стали активнее заниматься профилактикой. Чистку разъема питания заказывают на 78 процентов чаще, а удаление пыли из корпуса — на 75 процентов. Пользователи хотят решать проблемы с зарядкой и перегревом на ранней стадии, чтобы потом не тратить больше денег.

Спрос на замену аккумуляторов и задних панелей увеличился на 67 процентов. Чистку динамиков теперь заказывают на 66 процентов чаще, микрофонов — на 62 процента. Отдельно вырос интерес к диагностике устройств: плюс 39 процентов. Россияне стали рациональнее подходить к оценке состояния техники перед покупкой или починкой.

Примерно 31 процент всех обращений в сервисные центры приходится на iPhone. Эксперты объясняют это высокой ценой устройств. Владельцы стараются продлить срок службы дорогого телефона, а не менять его на новый.