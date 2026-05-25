Россияне все чаще используют эзотерические практики для принятия решений на фондовом рынке.

Магические практики больше не ограничиваются личными раскладами и гороскопами. В России таро-расклады, лунные циклы и ретроградный Меркурий все чаще используют как аргумент в инвестиционных решениях — от Telegram-каналов до крупных площадок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным «Известий», на фондовом рынке заметно выросло число консультантов, которые строят прогнозы по картам Таро, фазам Луны и астрологическим картам. Они продают подписки, «секретные сигналы» и услуги составления «финансовых натальных карт», обещая многократную доходность. В соцсетях банков и на трейдинговых платформах появляются финансовые гороскопы, таро-прогнозы и предупреждения о «коридорах затмений», которые якобы влияют на счёта инвесторов.

Эзотерика стала отдельным рынком. По оценке Businessmens.ru, объем рынка эзотерических услуг в России в 2024 году достиг ₽2,4 трлн, а спрос на талисманы и «магические» товары в первые месяцы нынешнего года вырос более чем на 100%. Исследование «Битрикс24» показало, что услугами тарологов уже пользуются 14% российских предпринимателей, большинство готово обращаться к ним повторно.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают интерес к «астротрейдингу» с высокой неопределенностью на рынках: часть инвесторов ищет простые и эмоционально понятные ответы там, где классический анализ не дает ощущения контроля. Психологи отмечают, что в кризисы люди чаще обращаются к «тайному знанию».

При этом регулятор напоминает о юридических границах. В Банке России подчеркивают, что право давать инвестиционные рекомендации имеют только советники, включенные в официальный реестр. Пользователям советуют проверять консультантов через сайт ЦБ и критически относиться к советам из анонимных каналов, где динамику индексов объясняют исключительно фазами Луны и гороскопами.