Global_Chronicles
Бывшим разработчикам Rockstar в течении 10 лет запрещают говорить о GTA 6
Бывшие сотрудники Rockstar связаны 10-летними соглашениями о неразглашении. Из-за этого они не могут подробно обсуждать RAGE Engine и внутреннюю работу студии после ухода.

Тайна вокруг игр Rockstar не заканчивается после релиза. Даже бывшие разработчики не могут свободно рассказывать о том, как устроены технологии студии. Журналист KiwiTalkz сообщил, что многие бывшие сотрудники Rockstar по-прежнему связаны строгими соглашениями о неразглашении. По его словам, эти запреты действуют 10 лет и не позволяют подробно обсуждать RAGE Engine, даже если человек уже давно покинул компанию.

Изображение - ChatGPT

KiwiTalkz рассказал, что разработчики либо отвечают на вопросы очень осторожно, либо сразу отказываются от комментариев. Один из бывших сотрудников Rockstar, как утверждается, прямо сказал, что не может говорить о технических деталях без риска столкнуться с юридическими последствиями. Rockstar давно держит свои проекты под жёстким контролем. Такой подход помогает компании сохранять секретность вокруг своих игр, включая Grand Theft Auto 6, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

#rockstar games #видеоигры #gta 6 #разработка игр #tweaktown #nda #kiwitalkz #rage engine
Источник: tweaktown.com
