Бывшие сотрудники Rockstar связаны 10-летними соглашениями о неразглашении. Из-за этого они не могут подробно обсуждать RAGE Engine и внутреннюю работу студии после ухода.

Тайна вокруг игр Rockstar не заканчивается после релиза. Даже бывшие разработчики не могут свободно рассказывать о том, как устроены технологии студии. Журналист KiwiTalkz сообщил, что многие бывшие сотрудники Rockstar по-прежнему связаны строгими соглашениями о неразглашении. По его словам, эти запреты действуют 10 лет и не позволяют подробно обсуждать RAGE Engine, даже если человек уже давно покинул компанию.

KiwiTalkz рассказал, что разработчики либо отвечают на вопросы очень осторожно, либо сразу отказываются от комментариев. Один из бывших сотрудников Rockstar, как утверждается, прямо сказал, что не может говорить о технических деталях без риска столкнуться с юридическими последствиями. Rockstar давно держит свои проекты под жёстким контролем. Такой подход помогает компании сохранять секретность вокруг своих игр, включая Grand Theft Auto 6, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.