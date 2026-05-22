Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало данные по рынку электромобилей. В прошлом году по всему миру продали около 21 миллиона электромобилей и подключаемых гибридов.

В 2018 году доля электромобилей на мировом рынке составляла всего 2 процента. Теперь этот показатель вырос до 25%.В 2022 году мировые продажи впервые превысили 10 миллионов машин. В прошлом году этот показатель достиг 21 миллиона. Рынок электромобилей удвоился в рекордно короткие сроки. Иначе говоря, каждый четвёртый новый автомобиль в мире теперь электрический.

Китай остаётся бесспорным лидером. Страна продала на своём внутреннем рынке 13 миллионов электромобилей — примерно 60% от общемирового объёма. В апреле 2026 года электромобили заняли более 60% всех продаж легковых автомобилей в Китае. Местные производители предлагают конкурентные цены, а зарядная инфраструктура развита очень хорошо.

В остальном мире продали около 8 миллионов электромобилей. Европа и США задают тон. В первом квартале 2026 года европейские продажи выросли почти на 30%, а доля электромобилей достигла 28% от всех новых регистраций. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года каждый третий новый автомобиль в Европе будет электрическим или подключаемым гибридом. Ужесточение норм выбросов CO2 вынуждает автопроизводителей ускоряться.

Даже в странах, где раньше продавали очень мало электромобилей, показатели заметно выросли. В Латинской Америке регистрации выросли на 75%. В Юго-Восточной Азии продажи удвоились за двенадцать месяцев. Аналитики ждут, что в 2026 году мировые продажи превысят 23 миллиона машин. К 2030 году массовый переход на электричество позволит экономить около 5 миллионов баррелей сырой нефти ежедневно.