Разработчики космической техники все чаще делают ставку на специализированных роботов, а не на универсальные системы. Новый проект Orbit Robotics рассчитан именно на задачи внутри орбитальных станций и спутниковых комплексов.
Изображение: Orbit Robotics
Компания Orbit Robotics показала робота HELIOS, предназначенного для эксплуатации в космосе. Конструкция заметно отличается от привычных гуманоидных платформ. Вместо ног робот получил четыре руки с кистями, которые помогают удерживаться за поверхности и одновременно выполнять несколько операций.
Разработчики объясняют такое решение особенностями микрогравитации. В космосе перемещение зависит не от ходьбы, а от захвата поручней и стабилизации корпуса. HELIOS сможет перемещать грузы, помогать в техобслуживании и выполнять рутинные операции на орбитальных станциях.
Робот использует облегченное шасси и систему тросов с катушками. Двигатели разместили рядом с плечевыми суставами, чтобы уменьшить подвижную массу конструкции. Для локтевых соединений компания применила роликовый механизм с низким трением. По данным Orbit Robotics, астронавты тратят около 35% рабочего времени на обслуживание оборудования. Компания рассчитывает, что HELIOS возьмет часть этих задач на себя.