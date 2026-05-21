Global_Chronicles
Нереида пережила вторжение Тритона - оно забросило спутник на орбиту длиной 9,6 млн километров
Ученые изучили Нереиду, один из спутников Нептуна, и пришли к выводу, что она, возможно, пережила появление Тритона. Новый анализ ставит под сомнение версию о том, что Нереида прилетела из пояса Койпера.

Нептун имеет шестнадцать известных спутников. Самый крупный из них, Тритон, миллиарды лет назад вторгся в систему извне и уничтожил большинство первоначальных лун планеты. 

Источник: НАСА через AP

Астрономы давно считали Нереиду еще одним пришельцем из пояса Койпера — холодной периферии Солнечной системы за орбитой Нептуна. Новые наблюдения опровергают эту версию.

Команда под руководством Мэтью Белякова (Matthew Beliakov) изучила состав спутника с помощью телескопа «Уэбб». Диаметр Нереиды составляет примерно 350 километров. Спутник движется по чрезвычайно вытянутой эллиптической орбите. На одном конце петли он подходит к Нептуну на расстояние менее 1,4 миллиона километров, на другом — удаляется на 9,6 миллиона километров. Полный оборот занимает почти земной год.

Анализ показал: в составе Нереиды слишком много льда для объекта из пояса Койпера. Иначе говоря, она не могла сформироваться там и позже попасть в ловушку гравитации Нептуна. Спутник все это время был частью системы планеты.

Как же эта планета выжила? Согласно модели ученых, Нереида изначально вращалась ближе к Нептуну. Когда Тритон ворвался в систему, он гравитационно вытолкнул Нереиду на ее нынешнюю экстремальную орбиту. При этом большинство других первоначальных спутников Нептуна столкнулись друг с другом или с Тритоном и превратились в обломки. Из этих обломков позже сформировались самые внутренние луны Нептуна.

Планетолог Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института Карнеги (Carnegie Institution for Science), не участвовавший в исследовании, назвал результат захватывающим. По его словам, странная орбита Нереиды точно соответствует истории, которую можно ожидать от коренного спутника, пережившего вторжение Тритона.

#спутники #нептун #пояс койпера #тритон #нереида
Источник: phys.org
