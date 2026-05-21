Астрономы изучили систему LHS 1903 и нашли в ней необычный порядок планет

Обычно строение планетных систем выглядит предсказуемо: ближе к звезде располагаются каменистые миры, дальше — газовые гиганты. Система LHS 1903 выбивается из этого порядка и заставляет ученых смотреть на процесс рождения планет иначе.

LHS 1903 — это небольшой холодный красный карлик, тусклее и холоднее Солнца. Команда Томаса Уилсона (Thomas Wilson) из Уорикского университета (University of Warwick, Великобритания) изучила его с помощью космических и наземных телескопов и сначала нашла три планеты. Ближайшая к звезде оказалась каменистой, а две следующие — газовыми. Позже данные спутника Cheops Европейского космического агентства показали еще одну, более далекую каменистую планету.

Именно это и сделало систему необычной. Получился порядок, который не совпадает с привычной схемой: каменистая, две газовые и снова каменистая планета. По стандартным теориям, твердые миры должны формироваться ближе к звезде, где излучение помогает убрать газ вокруг растущего ядра. Дальше от звезды условия обычно способствуют появлению газовых гигантов. Ученые проверили возможные объяснения. Внешняя каменистая планета не могла потерять свою атмосферу из-за столкновения с крупным объектом — расчеты это исключили. Перемещение планет с течением времени тоже не подтвердилось.

Тогда астрономы предположили, что планеты формировались не одновременно, а последовательно, а не одновременно внутри одного протопланетного диска. К моменту рождения внешней каменистой планеты в системе уже закончился газ, необходимый для строительства миров. Несмотря на это, она все равно смогла образоваться. Ученые называют этот мир первым свидетельством существования планеты, которая возникла в среде, бедной газом. Руководитель научного проекта Cheops Максимилиан Гюнтер (Maximilian Günther) заявил, что открытие показывает, как много астрономы до сих пор не понимают о происхождении планет.