Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Астрономы нашли планетную систему с необычным порядком расположения планет
Астрономы изучили систему LHS 1903 и нашли в ней необычный порядок планет

Обычно строение планетных систем выглядит предсказуемо: ближе к звезде располагаются каменистые миры, дальше — газовые гиганты. Система LHS 1903 выбивается из этого порядка и заставляет ученых смотреть на процесс рождения планет иначе.

Изображение: ScienceDaily 

LHS 1903 — это небольшой холодный красный карлик, тусклее и холоднее Солнца. Команда Томаса Уилсона (Thomas Wilson) из Уорикского университета (University of Warwick, Великобритания) изучила его с помощью космических и наземных телескопов и сначала нашла три планеты. Ближайшая к звезде оказалась каменистой, а две следующие — газовыми. Позже данные спутника Cheops Европейского космического агентства показали еще одну, более далекую каменистую планету.

Именно это и сделало систему необычной. Получился порядок, который не совпадает с привычной схемой: каменистая, две газовые и снова каменистая планета. По стандартным теориям, твердые миры должны формироваться ближе к звезде, где излучение помогает убрать газ вокруг растущего ядра. Дальше от звезды условия обычно способствуют появлению газовых гигантов. Ученые проверили возможные объяснения. Внешняя каменистая планета не могла потерять свою атмосферу из-за столкновения с крупным объектом — расчеты это исключили. Перемещение планет с течением времени тоже не подтвердилось.

Тогда астрономы предположили, что планеты формировались не одновременно, а последовательно, а не одновременно внутри одного протопланетного диска. К моменту рождения внешней каменистой планеты в системе уже закончился газ, необходимый для строительства миров. Несмотря на это, она все равно смогла образоваться. Ученые называют этот мир первым свидетельством существования планеты, которая возникла в среде, бедной газом. Руководитель научного проекта Cheops Максимилиан Гюнтер (Maximilian Günther) заявил, что открытие показывает, как много астрономы до сих пор не понимают о происхождении планет.

Читайте: Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе

#экзопланеты #формирование планет #cheops #lhs 1903
Источник: sciencedaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX готов к дебютному запуску
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Летняя жара в России спровоцировала возгорания автомобилей
Шарнир из жидкого металла в iPhone Fold может подтолкнуть конкурентов к внедрению этой особенности
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Электрокар Xiaomi YU7 GT установил мировой рекорд и опередил Audi RS Q8 Performance.
В Китае открылись предварительные заказы на видеокарту Lisuan Technology 7G100 Founder Edition
Компания Ford делает ставку на внедорожник Bronco для восстановления продаж в Европе
Исследователи назвали трёхметровых осетров источником процветания древней Ладоги

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter