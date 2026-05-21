Global_Chronicles
Молнии на Юпитере по мощности могут превосходить земные в 100 раз
Данные зонда «Юнона» показали, что молнии на Юпитере могут быть в 100 раз мощнее земных.

Юпитер известен гигантскими бурями, которые длятся десятилетиями. Теперь выяснилось, что эти штормы порождают и необычайно сильные электрические разряды. 

Изображение:  ScienceDaily

Планетолог Майкл Вонг и его коллеги изучили сигналы, которые регистрировал микроволновый радиометр на борту «Юноны». Этот зонд НАСА с 2016 года исследует атмосферу газового гиганта. Микроволны свободно проходят сквозь облака, что дает более точную оценку энергии разрядов, чем наблюдения в видимом свете.

До недавнего времени помехой служила высокая штормовая активность в экваториальной зоне Юпитера. В 2021 и 2022 годах она временно снизилась. Тогда команда ученых смогла отследить отдельные грозы и привязать к ним конкретные радиосигналы.

За двенадцать пролетов зонд зарегистрировал 613 микроволновых импульсов от молний. Прибор фиксировал в среднем три разряда в секунду. Сравнивая эти данные с земными измерениями на разных радиоволнах, ученые получили разброс: от сопоставимых значений до превышения в 100 раз и более.

Почему юпитерианские молнии могут быть мощнее? Все дело в различии атмосфер. Земной воздух состоит в основном из азота, который тяжелее водяного пара. Поэтому влажный воздух у нас легко поднимается вверх. На Юпитере атмосфера почти целиком водородная. Там влажный воздух, насыщенный водяным паром, оказывается тяжелее сухого водорода. Чтобы поднять его вверх для образования грозовой тучи, требуется значительно больше энергии. Когда такой тяжелый влажный воздух все же прорывается наверх, он высвобождает колоссальный запас энергии. Этого хватает на формирование молний, которые бьют намного сильнее земных. Кроме того, юпитерианские грозы поднимаются на высоту более 100 километров — вдесятеро выше земных, что тоже увеличивает потенциальную мощность разряда.

#nasa #юпитер #атмосфера #планетология #юнона #молнии #атмосфера юпитера #штормы
Источник: sciencedaily.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter