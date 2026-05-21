OpenAI усилила борьбу с продавцами нелегального доступа к ChatGPT в России. Алгоритмы начали отслеживать подозрительную активность, и массовая перепродажа аккаунтов практически остановилась.

ChatGPT официально не работает в России. Однако до недавнего времени россияне массово покупали премиум-доступ у перекупщиков, причем значительно дешевле официальной цены.

Telegram-канал Baza сообщил об изменениях в политике OpenAI. За последние недели стоимость подписок ChatGPT Plus и Team у российских селлеров выросла в несколько раз. Причиной стали новые алгоритмы, которые анализируют активность с разных устройств, вычисляют подозрительные сессии и блокируют аккаунты. Компания также усилила проверку корпоративной почты, платежных карт и геолокации.

Схема продавцов строилась просто. Человек оформлял подписку ChatGPT Team на пять мест за 150 долларов США. Затем он перепродавал каждое место по 45–50 долларов США. Чистая прибыль с одного круга достигала 100 долларов США в месяц. С API-ключами работали иначе: на аккаунт закидывали 20 долларов, генерировали пять ключей и продавали каждый по 7 долларов. Итого 35 долларов выручки.

Аккаунты создавали автоматические регистраторы. Они использовали виртуальные сим-карты, которые стоили копейки. Для оплаты привязывали карты подставных лиц из Турции и Казахстана. Продажи автоматизировали через телеграм-ботов. Всего один или два человека могли вести такой бизнес, а ежемесячная выручка доходила до миллионов рублей. Один из селлеров признал, что «лавочка прикрыта». Эксперт по внедрению искусственного интеллекта Роман Адаменко подтвердил: изменения в настройках OpenAI подкосили серый рынок.