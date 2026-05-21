Global_Chronicles
«Ростелеком» создал систему «Леший коннект» для удаленного управления миллионами роутеров
«Ростелеком» подал заявку на включение в реестр отечественного ПО системы «Леший коннект». Платформа предназначена для удаленного управления домашними роутерами и модемами абонентов.

Крупные интернет-провайдеры все активнее переводят обслуживание оборудования в автоматический режим. Ростелеком для этого разработал собственную систему централизованного управления пользовательскими устройствами.

 

 Изображение - ChatGPT

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект» и подал заявку на включение ее в реестр российского ПО. Платформа работает с домашними роутерами и модемами по протоколу TR-069 CWMP и связана с технической поддержкой услуг компании.

Инструкция Ростелеком по системе «Леший Коннект»

Система позволит удаленно обновлять прошивку, настраивать интернет и IPTV, а также проводить диагностику устройств. В материалах заявки говорится, что она помогает контролировать качество соединения, проверять соответствие скорости тарифу, запускать тесты линии и менять параметры Wi‑Fi. При этом вмешательство пользователя не требуется.

По словам вице-президента «Ростелекома» Виталия Трепыхалина, уже в текущем году компания планирует перевести на новую платформу до 50% абонентского оборудования. В 2027 году под управление системы должны перейти около 7 млн устройств. Сейчас «Леший коннект» будут использовать только внутри «Ростелекома». Систему адаптировали под две отечественные операционные системы. В «Ростелекоме» не исключают, что продукт выйдет на рынок для других операторов. Название объясняют аналогией с лесом: миллионы роутеров по всей стране требуют постоянной заботы и защиты, как деревья в экосистеме.

Эксперты отмечают: перехода на собственное ПО требует технологическая независимость. Система помогает контролировать качество связи и соответствие скорости тарифу. Опасений за приватность нет — инструмент не ограничивает трафик, а повышает сервис.

#интернет #отечественное по #ростелеком #роутеры #модемы #удаленное управление #cwmp #леший коннект
Источник: cnews.ru
