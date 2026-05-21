NVIDIA запустила массовое производство процессоров Vera и уже начала поставки крупным ИИ-компаниям. Компания прогнозирует почти $20 миллиардов выручки от реализации новых CPU.

Рост агентного ИИ увеличил спрос на серверные процессоры для обработки сложных вычислений и долговременного контекста. NVIDIA использует этот спрос для выхода на рынок автономных CPU.

NVIDIA начала отгрузку систем Vera компаниям OpenAI, SpaceX, Anthropic и Oracle. Процессор стал частью платформы Rubin, однако компания также продвигает его как самостоятельное решение для ИИ-инфраструктуры.

Vera построен на ARM-архитектуре и получил 88 ядер Olympus. NVIDIA заявляет о росте производительности на ядро до 50%, двукратном повышении энергоэффективности и четырехкратном увеличении плотности размещения по сравнению с x86-платформами. Процессор обрабатывает агентные задачи, анализ данных, RL-нагрузки и оркестровку инструментов.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) оценила рынок Vera в $200 миллиардов. При этом почти $20 миллиардов выручки компания ожидает получить именно от автономных CPU Vera. Дженсен Хуанг (Jensen Huang) также предупредил о дефиците поставок памяти LPDDR5X и компонентов для Vera Rubin.