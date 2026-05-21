Global_Chronicles
Клиент AT&T поверил в бесплатный iPhone и оказался в долгах
Пользователь Reddit рассказал, что его отец оформил контракт с AT&T после обещаний бесплатного iPhone 17 Pro и домашнего Wi-Fi. Позже служба поддержки заявила, что таких предложений компания не проводила.

Маркетинговые предложения операторов связи часто строятся вокруг «бесплатных» устройств и скидок при переходе к новому провайдеру. Один из клиентов AT&T утверждает, что подобное предложение обернулось для него крупными ежемесячными платежами и долгосрочным контрактом.

 

Изображение: WCCFTech

По словам пользователя Reddit, его отец оформил в AT&T три новых iPhone и iPad после разговора с сотрудницей компании. Она заявила, что клиенту нужно оплатить только налог в размере 288 долларов. Кроме того, мужчине пообещали бесплатный iPhone 17 Pro при обмене iPhone 14 Pro и бесплатный домашний Wi-Fi.

Проблемы начались после получения первого счета. Клиент связался с поддержкой AT&T, где ему сообщили, что подобных предложений не существует. Сотрудники также посоветовали не отправлять старый iPhone 14 Pro по программе trade-in, поскольку устройство могут не вернуть.

Фактически мужчина подписал контракт на 36 месяцев и, как утверждается «погряз в долгах». Пользователи Reddit посоветовали подать официальную претензию и проверить возможность возврата услуг по условиям акции.

#iphone 17 pro #reddit #iphone 14 pro #at&amp;t #мобильные операторы #домашний wi-fi
Источник: wccftech.com
