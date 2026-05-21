Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новая китайская игровая видеокарта Lisuan 7G100 по цене RTX 5060 Ti не дотягивает до RTX 3060
Компания Lisuan Tech вывела на рынок игровую видеокарту Extreme Founders Edition 7G100 стоимостью около $500.

В марте Lisuan Tech представила новую линейку устройств на базе графического процессора 7G106. Из четырёх моделей только одна предназначена для игр, и именно ее компания вывела в продажу как первую полноценную игровую видеокарту для китайского рынка. 

Изображение: WCCFTech

Lisuan Extreme 7G100 работает на 6-нм графическом процессоре 7G106 и получила 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной. Карта использует интерфейс PCIe 4.0 x16, оснащена 192 текстурными блоками, 96 блоками растеризации и имеет TDP 225 Вт. Питание подается через один 12-контактный разъем.

Изображение: WCCFTech

Производитель также оснастил модель двумя слотами, тремя вентиляторами, четырьмя выходами DisplayPort 1.4a и поддержкой HDR Freesync. Карта умеет кодировать AV1 в 4K при 30 кадрах в секунду, HEVC в 8K при 30 кадрах в секунду и декодировать AVI/HEVC в 8K при 60 кадрах в секунду. Среди заявленных API — DX12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Кроме того, Lisuan 7G100 получила сертификацию WHQL от Microsoft.

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

Компания обещала поддержку современных игр, включая Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Black Myth: Wukong, The Witcher III, Monster Hunter RISE, Resident Evil 4 и SEKIRO. Но первые обзоры показали, что результат оказался скромным. В 3DMark карта показала уровень RTX 3060 или ниже, а в Cyberpunk 2077 при 1080p выдала в среднем 88 FPS, тогда как RX 6600 XT показала более 200 FPS. В играх карта не приблизилась к RTX 3060, RTX 4060 и RX 6600 XT. Трассировку лучей она не поддерживает, а среди проблем назвали рывки и плохую синхронизацию кадров в играх.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #nvidia #китай #cyberpunk 2077 #видеокарта #rtx 3060 #rtx 5060 ti #baldur&#x27;s gate iii #lisuan tech #7g100 extreme founders edition #lisuan 7g100
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Самый мощный атомный энергоблок в России за 5 месяцев выработал 2 млрд кВт-ч электроэнергии
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Игра Fortnite вернулась в магазин Apple App Store почти во всех странах
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
29-й сезон мультсериала «Южный парк» выйдет в эфир в середине сентября
В Hardware Unboxed сравнили RX 9070 XT и RTX 5070 Ti в более чем 50 играх
Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Владелец Tesla Cybertruck арестован после попытки переплыть на своём электропикапе озеро в Техасе
Производителям ПК Intel предложил выбрать: 18A или полное сокращение поставок старых процессоров
Забаненный на 7973 года геймер вернулся в игру в тот же вечер — бан Forza Horizon 6 не сработал
Американская Airo представила гибридные БПЛА вертикального взлёта и посадки двойного назначения
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
NVIDIA рекомендует пользователям обновить драйверы для защиты от обнаруженных уязвимостей
Юбилейный AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition впервые обнаружили в каталоге магазина

Популярные статьи

Мои впечатления об использовании второго домашнего компьютера спустя полгода
Почему геймеры перестали любить игры – вина игровых блогеров, тренды и YouTube
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter