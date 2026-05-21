Компания Lisuan Tech вывела на рынок игровую видеокарту Extreme Founders Edition 7G100 стоимостью около $500.

В марте Lisuan Tech представила новую линейку устройств на базе графического процессора 7G106. Из четырёх моделей только одна предназначена для игр, и именно ее компания вывела в продажу как первую полноценную игровую видеокарту для китайского рынка.

Изображение: WCCFTech

Lisuan Extreme 7G100 работает на 6-нм графическом процессоре 7G106 и получила 12 ГБ памяти GDDR6 с 192-битной шиной. Карта использует интерфейс PCIe 4.0 x16, оснащена 192 текстурными блоками, 96 блоками растеризации и имеет TDP 225 Вт. Питание подается через один 12-контактный разъем.

Изображение: WCCFTech

Производитель также оснастил модель двумя слотами, тремя вентиляторами, четырьмя выходами DisplayPort 1.4a и поддержкой HDR Freesync. Карта умеет кодировать AV1 в 4K при 30 кадрах в секунду, HEVC в 8K при 30 кадрах в секунду и декодировать AVI/HEVC в 8K при 60 кадрах в секунду. Среди заявленных API — DX12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Кроме того, Lisuan 7G100 получила сертификацию WHQL от Microsoft.

Изображение: WCCFTech

Изображение: WCCFTech

Компания обещала поддержку современных игр, включая Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Black Myth: Wukong, The Witcher III, Monster Hunter RISE, Resident Evil 4 и SEKIRO. Но первые обзоры показали, что результат оказался скромным. В 3DMark карта показала уровень RTX 3060 или ниже, а в Cyberpunk 2077 при 1080p выдала в среднем 88 FPS, тогда как RX 6600 XT показала более 200 FPS. В играх карта не приблизилась к RTX 3060, RTX 4060 и RX 6600 XT. Трассировку лучей она не поддерживает, а среди проблем назвали рывки и плохую синхронизацию кадров в играх.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424