Смартфон T1 Phone от Trump Mobile, выход которого долго задерживался, снова оказался в центре внимания. С телефоном связали утечку персональной информации примерно 30 000 пользователей.

Поставки T1 Phone начались после нескольких срывов сроков. Правда, вместо триумфального старта модель сразу получила новую проблему, связанную с безопасностью данных.

По данным WCCFTech, исследователь в сфере безопасности передал YouTube-блогерам Coffeezilla и pinz0 сведения об утечке, которая затронула владельцев T1 Phone. В утекших данных, как утверждается, есть почтовые адреса и адреса электронной почты, а также другая личная информация, за исключением данных банковской карты.

Coffeezilla позже в своем видео использовал уникальные идентификаторы из утечки и предположил, что телефон заказали около 30 000 человек. Это заметно меньше, чем 590 000 предварительных заказов, о которых говорит Trump Mobile. Для оформления таких заказов компания просит депозит в $100.





T1 Phone стоит $499 (эквивалентно ≈₽ 35400 по курсу ЦБ РФ на 20.05.2026) и поставляется с предустановленным Truth Social. Также источник напоминает о его характеристиках: экран 6,78 дюйма, основная камера на 50 мегапикселей, аккумулятор на 5000 мАч, 512 ГБ памяти и разъем 3,5 мм.





Крайне интересно оценочное мнение издания WCCFTech, которым они завершают свой рассказ об этом телефоне: «В целом, это выглядит как телефон, разработанный АНБ для номинального функционирования в качестве смартфона, но на самом деле является устройством для слежки».