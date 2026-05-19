Wildberries и Ozon начали скрывать объявления о продаже семян и саженцев, которые вызывают сомнения. Площадки сверяют товары с официальным перечнем разрешенных к реализации растений и используют алгоритмы для поиска нарушений.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о продаже на российских маркетплейсах несуществующих семян и саженцев. Общественники попросили правоохранителей проверить таких продавцов.

Wildberries и Ozon отреагировали на информацию оперативно. В пресс-службах обеих площадок сообщили, что уже блокируют карточки с подозрительными растениями.

В Ozon пояснили, что скрывают все объявления с саженцами для дополнительной проверки. Компания требует от продавцов убрать изображения, которые создали нейросети, и заменить их на реальные фотографии. Введение покупателей в заблуждение недопустимо.

В объединенной компании Wildberries и Russ (группа РВБ) рассказали, что проверяют товары по реестру утвержденных семян. Карточки жс с нарушениями, якобы появились недавно. Их уже обнаружили и заблокировали ML-модели — алгоритмы машинного обучения. Если система найдет другие подозрительные объявления, площадка уберет их с онлайн-витрины.