Global_Chronicles
«Сбер» запустит единую бизнес‑платформу с чатами, звонками, видеосвязью и ИИ‑ассистентом в 2027 году
«Сбер» разрабатывает единую платформу для корпоративной связи с чатами, звонками, видеосвязью и ИИ‑ассистентом. Коммерческий запуск запланирован на 2027 год, цель — до 25% рынка через несколько лет после старта.

В крупных компаниях хотят по возможности уйти от общения в разрозненных мессенджерах и видеосервисах, стараясь собирать общение сотрудников в одном решении. «Сбер» решил предложить для этого собственный продукт и вывести его на рынок как отдельный сервис.  

Изображение - ChatGPT

Старший вице‑президент «Сбера» по технологии Кирилл Меньшов рассказал, что банк создает коммуникационную платформу, которая объединит чаты, голосовые и видеозвонки, видеоконференции, почту, календарь и управление задачами. В систему встроят ИИ‑помощника на базе «ГигаЧата», который сможет помогать с перепиской, поиском информации и подготовкой документов.

Платформу предложат в двух вариантах: как облачный сервис в инфраструктуре «Сбера» и как решение, которое заказчик установит на своих серверах. По оценке Меньшова, через три года объем российского рынка программ и оборудования для корпоративных коммуникаций приблизится к 190 млрд рублей, и «Сбер» намерен занять в этом сегменте 20–25% за два–три года после запуска.

Эксперты связывают интерес к таким платформам, в том числе, с ограничениями в работе Telegram и других иностранных сервисов, которые многие компании использовали для переписки и звонков. При этом аналитики напоминают, что в России уже активно развиваются решения от «Яндекс 360», VK, МТС и других игроков, и новым участникам придется конкурировать с уже внедренными продуктами.

По данным исследовательских компаний, рынок унифицированных коммуникаций в последние годы рос двузначными темпами: службы МТС, VK и «Яндекса» нарастили выручку и число пользователей, а часть клиентов полностью перенесла внутрикорпоративную связь в эти экосистемы. Специалисты считают, что шансы «Сбера» зависят от того, насколько глубоко он интегрирует новую платформу с другими сервисами банка и насколько легко компаниям будет перейти на этот продукт без серьезных сбоев в работе.

#сбер #сбербанк #звонки #видеосвязь #гигачат #ии‑ассистент #чаты #кирилл меньшов #корпоративные коммуникации
Источник: kommersant.ru
