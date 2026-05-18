Инсайдер раскрыл детали дополнительного съёмного дисплея для Honor 600 Pro. Он работает как пульт для камеры или переносит фото и обои.

Honor готовит отдельный запуск серии Honor 600 в Китае. Помимо увеличенных аккумуляторов, компания может добавить аксессуар, которого нет у глобальных версий.

Изображение: GizmoChina

Инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что Honor тестирует съемный дополнительный дисплей для Honor 600 и Honor 600 Pro. Экран, по его данным, крепится к задней панели при помощи магнитов. Источник также опубликовал размытое изображение устройства с таким модулем.

Дополнительный экран сможет выполнять сразу несколько задач. Его рассматривают как пульт дистанционного управления для камеры, источник подсветки и компактный дисплей для вывода фотографий или обоев. При этом подробные технические характеристики аксессуара пока не раскрывают.

Глобальные версии Honor 600 и Honor 600 Pro уже представили ранее. Оба смартфона получили AMOLED-экраны диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Базовая модель работает на Snapdragon 7 Gen 4, а версия Pro использует Snapdragon 8 Elite.

В Китае серия может получить более емкие батареи. По информации Smart Pikachu, Honor 600 оснастят аккумулятором на 8600 мАч, а Honor 600 Pro — на 8000 мАч. Остальные характеристики, включая камеры и конфигурации памяти, останутся близкими к глобальным версиям.