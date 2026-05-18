Global_Chronicles
Samsung разрабатывает новый тип памяти для ИИ-функций в мобильных устройствах
Samsung работает над внедрением HBM-памяти в смартфоны и планшеты. Компания хочет повысить скорость обработки ИИ-задач прямо на устройстве без обращения к удаленным серверам.

Производительность мобильных устройств все сильнее зависит не только от процессоров, но и от скорости памяти. Особенно это стало заметно после распространения функций искусственного интеллекта, которые работают локально на смартфоне.

Изображение: WCCFTech

Samsung разрабатывает мобильную версию HBM-памяти для смартфонов и планшетов. Сейчас подобные чипы применяют в основном в серверных системах для искусственного интеллекта и производительных ускорителях вычислений.

Компания собирается адаптировать технологию под компактные устройства. Основная задача — повысить скорость обмена данными при работе ИИ-функций непосредственно на смартфоне. Речь идет о генерации текста, обработке изображений и других задачах, которые устройство сможет выполнять без подключения к облачным сервисам.

Для этого Samsung рассматривает новые методы компоновки памяти и более плотную упаковку компонентов. Такой подход должен снизить энергопотребление и сохранить компактные размеры устройств. Рост требований к локальному ИИ уже создает нагрузку на существующую мобильную память. Из-за ограниченной пропускной способности устройства медленнее работают с большими языковыми моделями и сложными алгоритмами обработки данных. HBM-память должна сократить задержки и ускорить обмен информацией между компонентами системы.

Похожие решения разрабатывает и SK hynix. Компания изучает комбинированные модули памяти для мобильных ИИ-систем, где DRAM и NAND объединяются в единую конструкцию.

#смартфоны #искусственный интеллект #ии #планшеты #hbm #dram #мобильная память
Источник: wccftech.com
