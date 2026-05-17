Global_Chronicles
NVIDIA Rubin в 2027 году потребит больше LPDDR‑памяти, чем Apple и Samsung вместе взятые
В Citrini Research подсчитали спрос на память LPDDR в 2027 году. Платформа искусственного интеллекта NVIDIA Rubin потребит 6000 миллионов гигабайт — больше, чем потребности Apple и Samsung вместе взятые.

Рост вычислительных нагрузок в центрах обработки данных для искусственного интеллекта напрямую бьет по рынку оперативной памяти. Поставщики DRAM все чаще переориентируют производство с мобильного сегмента на серверные решения для ИИ.

Изображение: WCCFTech

По данным Citrini Research, ИИ‑платформа Rubin от NVIDIA в 2027 году потребует более 6000 млн ГБ LPDDR‑памяти, что делает ее крупнейшим отдельным потребителем этого типа DRAM. Для сравнения, спрос Apple на LPDDR для iPhone оценивают примерно в 2966 млн ГБ, а Samsung — в 2724 млн ГБ, то есть вместе они не достигают уровня, который закладывают под стойки Vera Rubin.  

LPDDR выбрали базовым стандартом для таких систем из‑за сочетания высокой плотности, компактных модулей и относительно низкого энергопотребления. Rubin — лишь один пример: параллельно растет спрос со стороны других ИИ‑платформ, включая линейку AMD MI400, ориентированную на те же центры обработки данных.  

Производители памяти уже готовят новые варианты LPDDR5 и LPDDR5X в форматах SOCAMM2. Micron представила модуль LPDDR5X объемом 256 ГБ, а SK Hynix наладила массовый выпуск 192‑гигабайтных модулей для стоек Vera Rubin. Эти решения должны покрыть запросы ИИ‑серверов, но одновременно сильнее нагружают цепочку поставок.  

При текущих мощностях фабрик удовлетворить весь спрос вряд ли удастся. SK Hynix и Micron расширяют производство, но даже с учетом новых линий дефицит LPDDR и рост цен могут затронуть производителей телефонов и другой электроники.

#amd #nvidia #samsung #apple #искусственный интеллект #ии #rubin #lpddr
Источник: wccftech.com
