Российские инженеры продолжают закрывать зависимость от зарубежных судовых систем за счет собственных разработок. Один из ключевых примеров касается двигателей для ледоколов мелкой осадки, которые работают в сложных условиях на внутренних водных путях и в прибрежных морях.
Фото: ИнфоТЭК
Компания «Русские электрические двигатели» сообщила о завершении разработки и изготовлении двух головных гребных электродвигателей для винторулевых колонок ледоколов проекта 22740М. На предприятии заявили, что заводские испытания прошли успешно, и оборудование готово к установке на строящиеся суда.
Электродвигатель рассчитан на мощность 2000 кВт и специально спроектирован для работы во льду. Он позволяет ледоколу двигаться при толщине льда до 1,5 метра и сохранять непрерывный ход в поле льда толщиной до 1 метра. По ледопроходимости это решение выделяется среди существующих отечественных систем для мелкосидящих судов.
Сами ледоколы проекта 22740М разработало ЦКБ «Лазурит». Их суммарная мощность достигает 6 МВт, длина составляет около 78 метров, ширина — порядка 17 метров, осадка — 3,2 метра, а скорость на чистой воде заявлена на уровне 14 узлов. Такие суда могут работать в мелководных районах Каспийского и Азовского морей и на внутренних водных путях, обеспечивая проводку караванов, буксировку и аварийно‑спасательные операции.
Проект предусматривает вертолетную площадку для беспилотного аппарата, который займется разведкой ледовой обстановки. Разработку двигателя вели в рамках программы импортозамещения, а низкая частота вращения потребовала детальной проработки тепловых режимов и системы охлаждения в ограниченном объёме.
В связке с винторулевыми колонками «Конар» новый электродвигатель выступает отечественным аналогом шведско‑швейцарских систем Azipod ICE1400 от ABB. Заводские испытания прошли под надзором Российского морского регистра судоходства, который подтвердил соответствие требованиям ГОСТ и нормам РМРС и разрешил переход к испытаниям на судне.
В компании подчеркивают, что формирование собственной линейки винторулевых колонок с электродвигателями мощностью до 15 МВт рассматривают как стратегическое направление. Такие решения должны обеспечить технологическую независимость российского ледокольного флота на фоне увеличения нагрузки на Северный морской путь и действия санкций.