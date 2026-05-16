Компания «Русские электрические двигатели» изготовила и испытала два первых образца гребного электродвигателя для винторулевых колонок ледоколов проекта 22740М.

Российские инженеры продолжают закрывать зависимость от зарубежных судовых систем за счет собственных разработок. Один из ключевых примеров касается двигателей для ледоколов мелкой осадки, которые работают в сложных условиях на внутренних водных путях и в прибрежных морях.

Компания «Русские электрические двигатели» сообщила о завершении разработки и изготовлении двух головных гребных электродвигателей для винторулевых колонок ледоколов проекта 22740М. На предприятии заявили, что заводские испытания прошли успешно, и оборудование готово к установке на строящиеся суда.

Электродвигатель рассчитан на мощность 2000 кВт и специально спроектирован для работы во льду. Он позволяет ледоколу двигаться при толщине льда до 1,5 метра и сохранять непрерывный ход в поле льда толщиной до 1 метра. По ледопроходимости это решение выделяется среди существующих отечественных систем для мелкосидящих судов.

Сами ледоколы проекта 22740М разработало ЦКБ «Лазурит». Их суммарная мощность достигает 6 МВт, длина составляет около 78 метров, ширина — порядка 17 метров, осадка — 3,2 метра, а скорость на чистой воде заявлена на уровне 14 узлов. Такие суда могут работать в мелководных районах Каспийского и Азовского морей и на внутренних водных путях, обеспечивая проводку караванов, буксировку и аварийно‑спасательные операции.

Проект предусматривает вертолетную площадку для беспилотного аппарата, который займется разведкой ледовой обстановки. Разработку двигателя вели в рамках программы импортозамещения, а низкая частота вращения потребовала детальной проработки тепловых режимов и системы охлаждения в ограниченном объёме.

В связке с винторулевыми колонками «Конар» новый электродвигатель выступает отечественным аналогом шведско‑швейцарских систем Azipod ICE1400 от ABB. Заводские испытания прошли под надзором Российского морского регистра судоходства, который подтвердил соответствие требованиям ГОСТ и нормам РМРС и разрешил переход к испытаниям на судне.

В компании подчеркивают, что формирование собственной линейки винторулевых колонок с электродвигателями мощностью до 15 МВт рассматривают как стратегическое направление. Такие решения должны обеспечить технологическую независимость российского ледокольного флота на фоне увеличения нагрузки на Северный морской путь и действия санкций.