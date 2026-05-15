Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Представлен модульный пауэрбанк Krafted Edge для ноутбуков в формате тонкой подставки
Компания Krafted представила пауэрбанк Edge, который внешне напоминает тонкую подставку под ноутбук.

Большинство внешних аккумуляторов для ноутбуков выглядят как обычные массивные блоки с кабелями. Компания Krafted решила пойти другим путем и встроила батарею в тонкий корпус, который размещается прямо под ноутбуком. 

Изображение: Krafted

Krafted представила пауэрбанк Edge на платформе Kickstarter. Устройство получило тонкий корпус толщиной от 8,5 до 12,88 мм и размеры 270 × 190 мм. Компания утверждает, что Edge подходит для ноутбуков с диагональю от 13 до 16 дюймов.

Изображение: Krafted

Главная особенность модели — сменная аккумуляторная система. Вместо цельного корпуса со встроенной батареей здесь используются отдельные модули, которые можно заменить после износа. По сути, Krafted пытается решить проблему одноразовых пауэрбанков, которые обычно выбрасывают после деградации аккумулятора.

Изображение: Krafted

Edge оснащен батареей на 20 000 мАч, собранной из четырех элементов по 5000 мАч. По заявлению компании, этого хватает примерно на четыре полных заряда ноутбука или на пять зарядок смартфона. Полная зарядка самого устройства занимает около двух часов.

#ноутбуки #usb-c #пауэрбанк #krafted #krafted edge
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter