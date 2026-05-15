Компания Krafted представила пауэрбанк Edge, который внешне напоминает тонкую подставку под ноутбук.

Большинство внешних аккумуляторов для ноутбуков выглядят как обычные массивные блоки с кабелями. Компания Krafted решила пойти другим путем и встроила батарею в тонкий корпус, который размещается прямо под ноутбуком.

Krafted представила пауэрбанк Edge на платформе Kickstarter. Устройство получило тонкий корпус толщиной от 8,5 до 12,88 мм и размеры 270 × 190 мм. Компания утверждает, что Edge подходит для ноутбуков с диагональю от 13 до 16 дюймов.

Главная особенность модели — сменная аккумуляторная система. Вместо цельного корпуса со встроенной батареей здесь используются отдельные модули, которые можно заменить после износа. По сути, Krafted пытается решить проблему одноразовых пауэрбанков, которые обычно выбрасывают после деградации аккумулятора.

Edge оснащен батареей на 20 000 мАч, собранной из четырех элементов по 5000 мАч. По заявлению компании, этого хватает примерно на четыре полных заряда ноутбука или на пять зарядок смартфона. Полная зарядка самого устройства занимает около двух часов.