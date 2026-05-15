Global_Chronicles
Xpeng обсуждает покупку завода Volkswagen в Европе на фоне роста на 62% экспорта электромобилей
Китайская компания Xpeng обсуждает с Volkswagen покупку его завода в Европе.

В прошлом месяце Xpeng экспортировала 6006 машин. Это на 62% больше, чем год назад, и на 28% больше, чем в марте. За первые четыре месяца этого года компания отправила за границу 17 563 автомобиля — рост на 55% к аналогичному периоду прошлого года. Основной рынок сбыта — Европа. 

Изображение: Xpeng

Переговоры подтвердил Элвис Чен, управляющий директор Xpeng по северо-восточной Европе. Он выступил на саммите Financial Times. Сейчас компания собирает для Европы модели G6 и G9 на заводе Magna Steyr в Австрии. В январе там же прошла опытная сборка седана P7+ образца 2026 года. Этой производственной линии перестало хватать мощностей, так как рост экспорта превысил ее возможности.

Xpeng рассматривает и вариант строительства нового завода с нуля, если не получится купить готовый. При этом Чен назвал существующие заводы Volkswagen «немного устаревшими». Не все простаивающие линии подходят под производство новых моделей китайской марки.

У Volkswagen действительно есть лишние мощности. В декабре прошлого года компания закрыла завод в Дрездене — первый закрытый завод за 88 лет истории. К 2030 году немецкий концерн сократит ежегодные производственные мощности на 750 тысяч машин. Генеральный директор Оливер Блуме хочет убрать в Европе еще 500 тысяч мощностей на мало загруженных фабриках. В конце апреля он допустил, что китайские партнеры могут использовать часть этих площадей.

У двух компаний уже есть совместная история. В 2023 году Volkswagen вложил $700 миллионов в Xpeng и получил около 5% акций. Позже партнерство расширили на совместную разработку машин и использование технологий автопилота от Xpeng. Недавно Volkswagen стал первым коммерческим покупателем системы VLA 2.0 — китайская компания впервые продала крупному автоконцерну свои наработки по искусственному интеллекту в больших объемах.

Переговоры Xpeng и Volkswagen — часть общей тенденции. За день до этой новости стало известно, что китайская BYD ведет переговоры о заводах в Европе с компанией Stellantis и другими автопроизводителями. BYD также строит собственный завод в Венгрии и фабрику в Турции за миллиард долларов. Европейские пошлины на китайские электромобили (до 35,5%) подталкивают производителей к локализации. Сборка внутри Евросоюза позволяет полностью уйти от этих налогов.

#электромобили #европа #volkswagen #экспорт #завод #xpeng #локализация
Источник: electrek.co
