Global_Chronicles
Исследование КРОС: интернет-ограничения вызвали у россиян тревожность вдвое сильнее, чем COVID-19
Аналитики КРОС выяснили, что в 2026 году россиян больше всего беспокоят ограничения в интернете.

Раньше главными страхами россиян были болезни и пандемии. Сейчас на первое место вышли проблемы с доступом в интернет, причем впервые с 2022 года. 

Изображение - ChatGPT

Сводный показатель беспокойства по теме цифровых ограничений достиг 1735,1 балла. Для сравнения: тревога из-за ситуации вокруг Ирана, занявшая пятую строчку, составила всего 221,8 балла.

Показатель под названием «индекс приживаемости» отражает, насколько активно люди обсуждают проблему в соцсетях по сравнению с обычными СМИ. По интернет-ограничениям он достиг 10,39. У иранского конфликта — 0,91. Иначе говоря, про блокировки говорят в основном в соцсетях, а про войну в Иране — в официальной прессе.

Главные причины серьезного беспокойства, по версии КРОС, — блокировка соцсетей и перебои с мобильным интернетом. Кроме того, люди боятся, что не смогут расплачиваться картами или через QR-коды.

В Кремле ситуацию комментируют так: Дмитрий Песков заявил, что ограничения вводят ради безопасности. А Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов.

Впрочем, опрос фонда «Общественное мнение» (24–26 апреля, 1500 человек в 51 регионе) дает иную картину. Проблемы с интернетом назвали главным событием недели только 2% опрошенных. События вокруг Ирана — 8%.

#россия #путин #песков #индекс тревожности #ограничения интернета
Источник: vedomosti.ru
