Global_Chronicles
Xiaomi подтвердила характеристики 17 Max — экран 6,9 дюйма, батарея 8000 мАч и камера Leica 200 Мп
Xiaomi официально раскрыла ключевые параметры модели 17 Max. Смартфон получит аккумулятор 8000 мАч и основную камеру на 200 мегапикселей с поддержкой технологий Leica.

Компания Xiaomi начала публиковать детали о флагманском смартфоне 17 Max за несколько недель до предполагаемого анонса. Производитель делает ставку на автономность, качество экрана и фотосъемку флагманского уровня.

Изображение: Xiaomi 

Xiaomi 17 Max выйдет 21 мая в Китае. Новинку предложат в трех цветах: небесно-голубом, белом и черном.

Самая заметная особенность — батарея емкостью 8000 мАч. Xiaomi заявляет, что ставит аккумулятор такого объема в свои смартфоны впервые. Технология кремний-углеродных элементов позволяет сохранить корпус относительно тонким. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 50 Вт.

Изображение: Xiaomi 

Дисплей имеет диагональ 6,9 дюйма. Компания называет его «Super Pixel» из-за новой схемы расположения RGB-субпикселей. По заявлениям, картинка близка к 2K по четкости, но энергопотребление ниже, чем у обычных 1.5K OLED-панелей.

Камеру разработали совместно с Leica. Основной сенсор — 200 мегапикселей. Дополняют его 50-мегапиксельный перископ с трехкратным зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Высокое разрешение главного датчика поможет улучшить качество зума без чрезмерного использования цифровой обрезки.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi также изменила внутреннюю компоновку: это должно улучшить отвод тепла и размещение камер.

#смартфоны #xiaomi #leica #snapdragon 8 elite gen 5 #200 мп #8000 мач #xiaomi 17 max
Источник: gizmochina.com
