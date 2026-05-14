Global_Chronicles
Lenovo выпустила бюджетный 2K-монитор Lecoo N2757Q для игр с IPS-матрицей и HDR400
Lenovo начала продажи игрового монитора Lecoo N2757Q на китайском рынке. Модель получила 27-дюймовый Fast IPS-экран с разрешением 2K и частотой обновления до 210 Гц.

Сегмент недорогих игровых мониторов продолжает расти, и производители всё чаще добавляют в доступные модели характеристики, которые раньше встречались только в более дорогих устройствах. Новый монитор Lenovo как раз относится к этой категории. 

Изображение: GizmoChina 

Lenovo представила в Китае монитор Lecoo N2757Q по цене 799 юаней, что эквивалентно ≈₽ 8620 по курсу ЦБ РФ на 14.05.2026. Устройство оснащено 27-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 2560 × 1440 пикселей и плотностью 108 PPI.

Стандартная частота обновления составляет 200 Гц, при этом пользователь может увеличить ее до 210 Гц. Время отклика достигает 1 мс GtG.

Изображение: GizmoChina 

Монитор поддерживает HDR400 и выдает яркость до 400 нит. Экран охватывает 121% пространства sRGB и 96% DCI-P3. Глубина цвета — 10 бит, хотя матрица 8-битная с использованием FRC. Это позволяет выводить до 1,07 миллиарда оттенков.

Заводская калибровка дает отклонение Delta E меньше 2, что пригодится для редактирования фото и видео. Для защиты глаз производитель установил аппаратное снижение синего света и регулировку яркости без мерцания (постоянный ток).

Из игровых функций — прицел GamePlus и предустановленные режимы для жанров FPS и RTS. Набор разъемов: два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Подставка регулирует наклон от -5° до 20°. Также монитор поддерживает крепление VESA 100 × 100 мм.

#lenovo #ddr5 #игровые мониторы #fast ips #2k #hdmi 2.1 #displayport 1.4 #210 гц #hdr400 #lecoo n2757q
