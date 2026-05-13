Global_Chronicles
Лопасти следующего марсианского вертолета NASA впервые превысили скорость звука в тестах
NASA сообщило, что в наземных испытаниях лопасти будущего марсианского вертолета в проекте SkyFall достигли скорости до Mach 1,08 в условиях разреженной атмосферы, имитирующей Марс.

Первый вертолет Ingenuity на Марсе сознательно ограничивали по режимам, чтобы не выходить к околозвуковым скоростям вращения лопастей и не рисковать экспериментом. Теперь инженеры перешли к следующему этапу и проверили, как поведут себя новые роторы уже за пределами звукового порога. 

Изображение раскрытия одного из вертолетов проекта SkyFall в воздухе. (Лаборатория реактивного движения НАСА/AeroVironment, Inc.)

По данным ScienceAlert, команда NASA испытала в вакуумной камере два варианта ротора для следующего марсианского вертолета в рамках проекта SkyFall. Камеру настроили на давление, соответствующее атмосфере Марса, и раскрутили сначала трехлопастной, а затем двухлопастной винты до скоростей около Mach 0,98. Для двухлопастного варианта это потребовало примерно 3570 об/мин, тогда как у Ingenuity лопасти не поднимались выше 2700 об/мин.  

Затем инженеры включили вентилятор, который создавал встречный поток, и добились скорости на концах лопастей до Mach 1,08. В таких условиях ротор, по расчетам, дает примерно на 30% больше подъемной силы, чем у Ingenuity, а значит, следующий вертолет сможет нести более тяжелые научные приборы. В статье напоминают, что Ingenuity изначально планировали запустить всего пять раз, но он выполнил 72 полета до аварии в 2024 году и дал инженерам основу для нового поколения аппаратов.  

По планам NASA, миссия SkyFall с тремя вертолетами должна стартовать ближе к концу 2028 года.

#nasa #ingenuity #mars #skyfall #марсианский вертолет
Источник: sciencealert.com
