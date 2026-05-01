В сеть попал 16‑минутный ролик, где показывают работу новой настольной системы Google AluminumOS для ноутбуков GoogleBook.

Google давно развивает Android и ChromeOS параллельно, но все чаще появляются признаки подготовки единой настольной платформы. Публикация подробного видеоролика с живой демонстрацией AluminumOS фактически показывает, как компания видит замену нынешних Chromebook.

Скриншот из видео Romashka

16‑минутный видеоролик показывает, как на ноутбуке GoogleBook работает AluminumOS — настольная система, построенная на базе Android и предназначенная для замены ChromeOS. Google планирует предлагать такие устройства совместно с крупными производителями ноутбуков, среди которых называются Dell, HP и Lenovo.

Скриншот из видео Romashka

Интерфейс явно ориентирован на пользователей Windows и macOS. Внизу экрана находится панель задач с кнопкой меню приложений и полем поиска, по структуре напоминающая меню “Пуск” в Windows 11. В верхней части отображается строка меню по образцу macOS. Щелчок правой кнопкой по рабочему столу открывает пункты для создания папок, добавления виджетов и смены обоев.

Система поддерживает несколько рабочих столов для разгрузки открытых окон и приложений. В файловом менеджере на демонстрации не видно вкладок. Все основные элементы — экран входа с паролем, быстрые настройки, панели и кнопки — оформлены так, чтобы ими было удобно пользоваться и с сенсорным экраном. AluminumOS должна работать с приложениями Android, но пока неясно, насколько широко разработчики адаптируют программы под управление клавиатурой и мышью.