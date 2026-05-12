Компания NVIDIA признала факт утечки данных пользователей облачного сервиса GeForce NOW.

Облачный игровой сервис GeForce NOW работает не только через инфраструктуру NVIDIA, но и через региональных партнеров. Именно в такой партнерской зоне компания зафиксировала новый инцидент с несанкционированным доступом к пользовательским данным.

NVIDIA подтвердила факт несанкционированного доступа к данным пользователей GeForce NOW в Армении и ряде соседних стран, где за работу сервиса отвечает партнер GFN.am. По данным компании, инцидент произошел в период с 20 по 28 марта 2026 года и затронул систему стороннего оператора, а не собственные площадки NVIDIA.

В результате утечки злоумышленник получил имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и имена учетных записей части клиентов. В публикации отдельно подчёркивают, что пароли не вошли в состав украденной базы, а аккаунты, созданные после 9 марта, под инцидент не подпадают. Человек, который представился псевдонимом ShinyHunters, разместил объявление о продаже этих данных на подпольном форуме и оценил набор в $100 000 в криптовалюте биткоин или монеро. Позже сам ShinyHunters дистанцировался от произошедшего и назвал случившееся «подставным» инцидентом, а запись на форуме удалили.

В официальном комментарии NVIDIA заявила, что не обнаружила влияния инцидента на управляемые ею сервисы и ограничивает проблему инфраструктурой партнера в Армении. Компания утверждает, что взаимодействует с GFN.am, помогает расследовать произошедшее и исправить последствия. Оператор регионального сервиса, в свою очередь, начал рассылку уведомлений пострадавшим пользователям и информирование аудитории о характере утечки и дальнейших шагах.