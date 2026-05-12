Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В сервисе GeForce NOW зафиксировали утечку клиентских данных — хакер оценил архив в $100 000
Компания NVIDIA признала факт утечки данных пользователей облачного сервиса GeForce NOW.

Облачный игровой сервис GeForce NOW работает не только через инфраструктуру NVIDIA, но и через региональных партнеров. Именно в такой партнерской зоне компания зафиксировала новый инцидент с несанкционированным доступом к пользовательским данным.  

Изображение - ChatGPT

NVIDIA подтвердила факт несанкционированного доступа к данным пользователей GeForce NOW в Армении и ряде соседних стран, где за работу сервиса отвечает партнер GFN.am. По данным компании, инцидент произошел в период с 20 по 28 марта 2026 года и затронул систему стороннего оператора, а не собственные площадки NVIDIA.  

В результате утечки злоумышленник получил имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и имена учетных записей части клиентов. В публикации отдельно подчёркивают, что пароли не вошли в состав украденной базы, а аккаунты, созданные после 9 марта, под инцидент не подпадают. Человек, который представился псевдонимом ShinyHunters, разместил объявление о продаже этих данных на подпольном форуме и оценил набор в $100 000 в криптовалюте биткоин или монеро. Позже сам ShinyHunters дистанцировался от произошедшего и назвал случившееся «подставным» инцидентом, а запись на форуме удалили.  

Изображение: TweakTown 

В официальном комментарии NVIDIA заявила, что не обнаружила влияния инцидента на управляемые ею сервисы и ограничивает проблему инфраструктурой партнера в Армении. Компания утверждает, что взаимодействует с GFN.am, помогает расследовать произошедшее и исправить последствия. Оператор регионального сервиса, в свою очередь, начал рассылку уведомлений пострадавшим пользователям и информирование аудитории о характере утечки и дальнейших шагах.

#nvidia #кибербезопасность #взлом #geforce now #утечка данных #shinyhunters #gfn.am
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter