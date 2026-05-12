В преддверии запуска Xperia 1 VIII заметили, что видеопрезентация Xperia Product Announcement в этот раз длится всего 4 минуты 57 секунд, тогда как раньше Sony уделяла флагманам свыше 20 минут.

Sony уже подтвердила, что через 2 дня представит новый смартфон серии Xperia, а тизеры с упором на камеру разогревают интерес к запуску. На фоне этих ожиданий внимание привлекла не только дата анонса, но и длительность самого ролика, которая заметно отличается от прошлых презентаций этого бренда.

Скриншот видео Sony | Xperia

Накануне презентации Xperia 1 VIII японский ресурс Kunkoku Japan обнаружил на странице предстоящего Xperia Product Announcement продолжительность ролика — всего 4 минуты 57 секунд. Для сравнения, в прошлом году Sony потратила около 28 минут на подробный разбор Xperia 1 VII, а анонсы моделей Xperia 1 IV, Xperia 1 V и Xperia 1 VI также шли более 20 минут. Тогда компания зачастую сочетала показ флагмана с одновременным запуском устройств линейки Xperia 10, что увеличивало суммарное время трансляции.

На этот раз от Sony ожидают только Xperia 1 VIII, и пока неизвестно, почему ролик получится настолько коротким. При этом производитель уже описывает новый смартфон как устройство с «сейсмическими» изменениями в области камеры в отдельном тизерном видео.

Xperia 1 VIII, по ожиданиям, перейдет на платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тем самым окажется в одном ряду с другими топовыми моделями на Android, такими как Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 15 и Galaxy S26 Ultra. Официальный анонс запланирован на 13 мая, когда Sony и раскроет полный набор характеристик новинки.