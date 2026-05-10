Китайская компания CAS Cold Atom Technology представила квантовый компьютер Hanyuan‑2 с двумя ядрами на нейтральных атомах и 200 кубитами.

Квантовые компьютеры разных компаний строятся на разных физических платформах: где‑то используют сверхпроводники, где‑то ионные ловушки. Китай в этом наборе делает ставку на нейтральные атомы и теперь сообщил о переходе от одноядерной к двухъядерной архитектуре.

Изображение: South China Morning Post

По данным South China Morning Post и профильных квантовых изданий, старт‑ап CAS Cold Atom Technology из Уханя представил систему Hanyuan‑2 и назвал ее первым в мире двухъядерным квантовым компьютером на нейтральных атомах. Машина объединяет два независимых массива кубитов, построенных на атомах рубидия‑85 и рубидия‑87: по 100 атомов каждого типа, всего 200 кубитов. Два массива могут работать параллельно или в связке по схеме «основное ядро и вспомогательное ядро», что, по заявлению разработчиков, позволяет одновременно выполнять вычисления и коррекцию ошибок.

Science and Technology Daily пишет, что этот переход от одноядерной к двухъядерной конфигурации «означает вхождение в новый этап» развития нейтрально‑атомных квантовых технологий в Китае. Отдельно подчеркивается особенность инфраструктуры: Hanyuan‑2, по заявлению компании, потребляет менее 7 кВт и использует компактную систему лазерного охлаждения вместо сложных криогенных установок с температурами, близкими к абсолютному нулю. Разработчики отмечают, что установка рассчитана на работу в обычных лабораторных условиях и требует меньше эксплуатационных ресурсов, чем системы на других платформах.