Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Xiaomi открыла код OmniVoice для синтеза и клонирования речи на сотнях языков
Xiaomi опубликовала исходный код модели синтеза речи OmniVoice. Решение поддерживает клонирование голоса и генерацию речи на сотнях языков, включая те, по которым в интернете почти нет обучающих данных.

Команда разработчиков из лаборатории искусственного интеллекта Xiaomi объявила об открытии кода новой модели преобразования текста в речь. По заявлению компании, OmniVoice способна конкурировать с коммерческими системами и превосходит их в некоторых многоязычных задачах.

 

Изображение: GizmoChina

Xiaomi заявляет, что OmniVoice стала первой в отрасли моделью синтеза речи, которая поддерживает сотни языков. При тестировании на 102 языках разборчивость сгенерированной речи оказалась близка к человеческой, а в некоторых случаях даже превзошла ее. Модель справляется с языками, где объём обучающего материала составляет менее 10 часов.

Архитектура OmniVoice заметно проще, чем у многих современных систем. Вместо нескольких модулей и этапов прогнозирования модель использует единую двунаправленную сеть Transformer. Это позволяет обойтись без дополнительного анализа текста и сложных гибридных конструкций.

Благодаря упрощённой конструкции OmniVoice работает быстро. По данным Xiaomi, обучение на 100 тысячах часов аудио занимает всего один день. При генерации речи модель работает до 40 раз быстрее реального времени. Такой запас скорости упрощает ее использование в обычных приложениях и сервисах.

Xiaomi добавила две ключевые технические особенности. Первая — стратегия случайного маскирования с полной кодовой книгой, которая повышает эффективность обучения. Вторая — использование большой языковой модели на этапе предварительного обучения. Компания утверждает, что это первый случай ее успешной интеграции в неавторегрессионную модель синтеза речи.

Пользователи могут создавать собственные голоса через описание характеристик: возраст, пол, высота тона, акцент или диалект. Модель умеет генерировать шепот и другие стили без эталонной аудиозаписи. OmniVoice автоматически удаляет фоновый шум из эталонных файлов и извлекает чистые характеристики голоса. Это помогает клонировать голос даже по записи, сделанной в плохих условиях.

Для выразительного синтеза речи доступно управление интонацией, включая эффекты смеха и вздохов. При необходимости пользователь вручную исправляет сложные произношения — например, полифонические китайские иероглифы или английские имена собственные.

#xiaomi #искусственный интеллект #открытый исходный код #клонирование голоса #синтез речи #tts #omnivoice
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Apple укрепила лидерство по выручке на рынке смартфонов в 2026 году
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
«АвтоВАЗ» показал, в каких цветах будет доступен новый кроссовер Lada Azimut
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter